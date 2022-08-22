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吳子嘉爆買疫苗比鴻海多花1億美元？陳時中：當時沒買BNT

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，政府採購疫苗比鴻海多花約1億美元，民進黨台北市長參選人陳時中對此表示不了解1億美元的數字。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.22）
▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，政府採購疫苗比鴻海多花約1億美元，民進黨台北市長參選人陳時中對此表示不了解1億美元的數字。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.22）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-22 11:03:48

疫苗採購合約封存30年不斷遭外界質疑，《美麗島電子報》董事長吳子嘉更表示，政府採購疫苗比鴻海多花約1億美元（約30億新台幣）。對此，陳時中今（22）日澄清表示，政府當時採購並沒有買BNT疫苗。

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吳子嘉表示，「我公開講蘇貞昌跟陳時中買的價格跟郭台銘差一億美金，我拿到郭台銘價格，比對下價差一億美金，到底是被香港(中間)人A走，還是政府A走沒人知道」、「他們也不敢告我，因為告我就不能封存30年、要解密這個檔案了。」

針對疫苗採購遭質疑多花1億美元，陳時中今日前往台北中正區南福宮參香，媒體聯訪時表示，每種採購對有一定價差，依據規模或品項會有不動。

媒體追問是不是真的價差1億美元，陳時中說，1億美元的數字他不了解，郭台銘那邊是以重訊的方式公開，那時三個企業引進BNT疫苗時，衛福部沒有購買BNT。

針對台北市議員徐巧芯批評「以謊當飯吃」，陳時中回應表示，「講話自己要注意」，大家都是辦理公務，民眾要瞭解盡量讓大家瞭解。

2021年7月，鴻海/永麟、台積電、慈濟宣布共同向德國BNT採購1500萬劑疫苗。根據台積電7月21日發布重訊，將捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎防治，不超過等值約美金1億7千5佰萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等)，不超過50億台幣）；鴻海公司採購金額不超過約美金1億5佰萬元（約30億台幣），永齡基金會不超過約美金7千萬元（約19.5億台幣）。

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