日圓狂貶！近4成人未來半年想換匯 逾5成打算旅遊用
日圓狂貶，雖然因疫情關係，邊境尚未完全開放，但根據國泰金控今（22）日公布最新調查結果顯示，過去半年內有28.7%的人有買進日圓，並有37.6%民眾表示，未來6個月會想增持日圓部位，而且只要日圓兌新台幣低於0.23元，就有85.3%的人就有意願增持。至於買進日圓的主要原因，54.8%都是要「日本旅遊用」。
國泰金今日公布2022年8月國民經濟信心調查結果，在國內疫情有明顯趨緩跡象，景氣展望走升，大額消費意願回揚，股市樂觀情緒與風險偏好皆反彈。同時，時事題調查也針對增持日圓意願與目的進行調查，結果發現61.8%的民眾過去6個月未買日圓，其中39.4%民眾未來6個月不會增持，22.4%則想持有日圓，另有28.7%民眾過去6個月有買日圓，其中15.2%民眾預計會增持，13.5%則不想增加，整體而言，有37.6%民眾未來6個月有意願購買日圓。
至於民眾想持有日圓的原因，有高達54.8%的民眾持有日圓目的為「日本旅遊用」，12.8%民眾期待賺取匯差，2.3%民眾則有意願投資日圓計價金融資產，僅0.7%民眾欲投資日本房地產，另外有29.4%民眾表示不確定或不知道
調查結果也顯示，日圓兌新台幣匯價只要低於0.21元時，就有52%的人想趁機買進日圓，在0.21元到0.22元之間時也有15.7%會想多買日圓，0.22元到0.23元之間則是17.6%的人進場增持日圓，也就是說，有85.3%在日圓低於0.23元有增持意願。
國泰金這項調查是在今年8月1日至8月7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬0127份有效填答問卷。