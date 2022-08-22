肯德基首創「免下車取餐」！專人送到車旁 加1元送炸雞
延續三級警戒停止內用期間，餐廳陸續提供「免下車取餐」服務，肯德基領先連鎖速食業，宣布正式推出「免下車快取GO」服務，民眾只要先上網預定餐點，抵達「取餐點」並在線上報到後，不用下車排隊，就有專人把餐點送到車上。明（23）日起全台13家定門市優先上路，且加1元多送冬蔭功炸雞、4塊雞塊或原味蛋撻。新服務立刻讓眾人眼睛一亮，更有網友直呼：「台灣Cost reduction（降低成本）奇蹟」。
肯德基和麥當勞過去都有提供得來速等「免下車服務」，不過肯德基有點餐車道的門市並不多，因應疫情下零接觸需求升高，肯德基正式宣布，明（23）日起率先在13家門市推出「免下車快取GO」服務，只要事先上網預定餐點，到達「取餐點」並線上報到，員工就會把餐點送到車旁。「免下車快取GO」首波更推出加碼優惠，買任一桶餐加1元，多一塊冬蔭功坤咔香辣脆雞或四塊上校雞塊，買XL套餐則可1元加購原味蛋撻。
目前全台僅13家指定門市提供「免下車快取GO」服務，主要都是以具合法空間可暫時臨停的門市為優先，包括中和員山店、淡水竹圍店、桃園大溪店、桃園大竹店、苗栗竹南店、台中清水店、台中潭子店、雲林虎尾店、彰化和美店、南投草屯店、嘉義民雄店、高雄仁武店。在地狹人稠的都會區大多無法提供免下車服務，讓網友哭哭：「台北都沒有，新北才兩家」、「讚，有得來速的門市太少了」，還有網友打趣說：「要省錢又要有得來速，又一次台灣cost reduction（降低成本）奇蹟」。