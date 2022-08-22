疫苗採購陳時中稱只有政治黑心 蔣萬安：民進黨詐騙集團
國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今（22）日上午前往內湖出席活動，並於會前接受媒體訪問。針對執政黨將疫苗相關採購資料與會議紀錄列為密件，得經過30年後才能解密，引發社會各界議論。民進黨參選人、前防疫指揮官陳時中在受訪時則表示「沒有黑箱，只有政治黑心」。不過蔣萬安則再度反嗆「民進黨就是最大的詐騙集團」。
蔣萬安表示，民進黨香菸走私說是超買，論文抄襲說是參考，現在將疫苗採購的合約封存30年保密說是保存，「民進黨就是最大的詐騙集團。」蔣萬安強調，自己過去在立法院擔任疫苗採購調閱小組召集人，所以最清楚當時的狀況，「當時透過秘密會議，去要求衛福部提供相關的資料合約，但是所有相關重要的部分全部被遮蔽，包括疫苗的價格、到貨期程、數量等等，完全規避立法院的監督。」
蔣萬安更指出，當時有特別注意衛福部所稱的「保密條款」，發現在條款中有另外規定，如果是政府機關、法院或是監管單位要求，他們就必須提供；或者是只要符合當地相關的法律規定，即刻通知對方，也應該要提供。「所以這個部分我認為，陳時中出來刻意地混淆視聽。」蔣萬安直言，如果陳時中說密等可以調整，內容可以公佈，那就請他即刻公布，「否則大家都會認為，當中到底有什麼不可告人的秘密。」