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汪汪隊出動了！全家10款周邊379元起　收納箱秒變野餐墊

▲全家超商開賣10款汪汪隊周邊，包括兒童安全帽、背包、水壺、雨衣、雨傘等，還有可變身野餐墊的摺疊收納箱。（圖／業者提供）
▲全家超商開賣10款汪汪隊周邊，包括兒童安全帽、背包、水壺、雨衣、雨傘等，還有可變身野餐墊的摺疊收納箱。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-22 11:41:55

汪汪隊，全家超商集合！迎接開學周到來，全家首次和《汪汪隊立大功》合作，後（24）日起推出集點加價購活動，開賣10款授權周邊，包含通勤必備的兒童安全帽及雨傘雨衣、上學超搶眼的背包及水壺等，用阿奇警長的可愛模樣收服大人小孩。7-ELEVEN即起至9月6日則有「卡通明星大聯萌」主題活動，聯名超過20組卡通明星，重磅推出60款以上新品。

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「沒有困難的任務，只有勇敢的狗狗！」對家長來說是琅琅上口的台詞，全家超商首次和《汪汪隊立大功》合作，後（24）日起至9月20日一連4周，集點加價購活動找來汪汪隊支援，一口氣推出10款全新周邊，包括兒童安全帽、造型背包、水壺、雨衣、雨傘到摺疊收納箱，價格帶落在379元至899元。其中摺疊收納箱不僅可收納家中玩具，外出野餐還可攤平變成大型地墊， 可用400點+689元加購。

▲全家首次和《汪汪隊立大功》合作，後（24）日起推出開賣10款授權周邊。（圖／業者提供）
▲全家首次和《汪汪隊立大功》合作，後（24）日起推出開賣10款授權周邊。（圖／業者提供）
▲雨衣400點+459元，雨傘400點+379元。（圖／業者提供）
▲雨衣400點+459元，雨傘400點+379元。（圖／業者提供）
▲兒童安全帽400點+649元，直購價899元。（圖／全家提供）
▲兒童安全帽400點+649元，直購價899元。（圖／全家提供）
▲水壺400點+469元，背包400點+479元。（圖／全家提供）
▲水壺400點+469元，背包400點+479元。（圖／全家提供）
7-ELEVEN即日起至9月6日則有「卡通明星大聯萌」主題活動，橫跨零食、飲品、文具、用品、酒類等5大類別，聯名超過20組卡通明星，重磅推出60款以上新品，其中獨家開發小熊維尼、蠟筆小新、史奴比共3款托特包及多功能化妝包，預計帶動相關業績成長3成。

▲7-ELEVEN舉辦「卡通明星大聯萌」，推出60款以上聯名新品。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN舉辦「卡通明星大聯萌」，推出60款以上聯名新品。（圖／業者提供）

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