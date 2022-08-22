汪汪隊出動了！全家10款周邊379元起 收納箱秒變野餐墊
汪汪隊，全家超商集合！迎接開學周到來，全家首次和《汪汪隊立大功》合作，後（24）日起推出集點加價購活動，開賣10款授權周邊，包含通勤必備的兒童安全帽及雨傘雨衣、上學超搶眼的背包及水壺等，用阿奇警長的可愛模樣收服大人小孩。7-ELEVEN即起至9月6日則有「卡通明星大聯萌」主題活動，聯名超過20組卡通明星，重磅推出60款以上新品。
「沒有困難的任務，只有勇敢的狗狗！」對家長來說是琅琅上口的台詞，全家超商首次和《汪汪隊立大功》合作，後（24）日起至9月20日一連4周，集點加價購活動找來汪汪隊支援，一口氣推出10款全新周邊，包括兒童安全帽、造型背包、水壺、雨衣、雨傘到摺疊收納箱，價格帶落在379元至899元。其中摺疊收納箱不僅可收納家中玩具，外出野餐還可攤平變成大型地墊， 可用400點+689元加購。
7-ELEVEN即日起至9月6日則有「卡通明星大聯萌」主題活動，橫跨零食、飲品、文具、用品、酒類等5大類別，聯名超過20組卡通明星，重磅推出60款以上新品，其中獨家開發小熊維尼、蠟筆小新、史奴比共3款托特包及多功能化妝包，預計帶動相關業績成長3成。