疫苗契約保存30年惹議！陳時中：證據保存越久真相越明

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陳時中說，一般來講，密或不密是公務人員認為承辦這個文件，怎麼樣去約束各個機關內部的人來處理這個文件的方式。換句話說，如果被列為密的，那就基本上不能任意的傳閱。那裡面相關的資料除非有經過報長官同意，基本上不能任意洩漏，這是基本的公文保密。
陳時中表示，至於保存30年，在鉅額相關影響比較大的就會保存越久，一般鉅額的採購大概是20或30年。
陳時中說，資料保存是不是秘密封存的越久這是兩回事。資料保存越久，真相被保留越久，未來都可以查閱的。這30年內是不是不可以公開？「完全把這個弄反，隨時都可以公開，那沒有問題。」那只是公務人員在各個機關內部辦理公文時候的一個管理手續，並不是機密等級跟國家絕對機密、極機密、機密那樣的管理方式不得對外公開，那個方式是不一樣的。他的態度是都是密等保存，那這東西可以公開的時候，都要儘量公開。
對於國民黨說要等陳時中100歲再公開，陳時中說，這是一個亂講的話。是保存30年，不是不得公開30年，證據要保存30年，如果怕這東西有什麼任何的情況，其實，就是把證據早一點銷毀最好。保存1年，以後大家都沒有證據可以查。保存30年是30年的證據都留在那裡。隨時可以查。30年內都可以把它公開。最後，陳時中呼籲，「不要跟合約抵觸，可以公開就盡量公開」，證據保持越久，真相越明。