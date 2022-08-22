特企／2022 HOBOT樂翻天！炎炎夏日中解放雙手
炎熱盛夏中就讓HOBOT為你解決清掃的困擾，台灣嘉儀家品串聯線上網路商城與線下實體門市共同推出「2022 HOBOT樂翻天」活動，即日起至8月31日止，只要於活動指定門市通路購買HOBOT系列商品，即有機會獲得丹麥BODUM隨行杯(市價1,490元)、德國FISSLER健康平底鍋(市價7,600元)，還有最大獎德國Miele洗碗機(市價62,000元)等你帶回家！
HOBOT清潔機器人系列各獨具特色，雷姬掃拖地機器人(LEGEE 7)仿人手擬真擦地-每分鐘往復擦拭900下，機器人可以比真人打掃得更乾淨！玻妞擦玻璃機器人(HOBOT-388)一鍵輕鬆啟動，並具有獨家「仿手擦設計」，一旋一扭抹除髒污，擦玻璃就是這麼容易！HOBOT以創意細心的科技為使用者創造智慧生活，並行銷全球30多國擁有多項專利及國際大獎的肯定，讓你聰明生活更便利。
現在只要購買HOBOT 雷姬掃拖地機器人、玻妞擦玻璃機器人商品更有活動優惠價及加贈多項好禮，讓你在炎炎夏日中解放你的雙手，享受你的悠閒時光。
產品購買通路及HOBOT樂翻天活動詳情:https://reurl.cc/ERKOja