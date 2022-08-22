金崙飆39.1度！全台18縣市高溫警戒 本島只有2縣市倖免
今（22）日全台各地依舊晴朗炎熱，還沒過中午台東金崙已經出現攝氏39.1度高溫，台北市士林科教館也測得攝氏38.3度，台東長濱攝氏38.2度。而人工測站方面，新北市板橋測得攝氏37.7度，台北市也有攝氏37度。中央氣象局提醒，今日中午前後各地依舊相當炎熱，各地高溫還是有可能續創新高，目前台灣本島僅新竹市及嘉義縣沒有在高溫警戒區內，外島金門也亮起黃燈，共有18縣市要特別留意高溫危害，提醒民眾外出務必要做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
氣象局提醒，今日中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，台北市、新北市地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣、南投縣地區、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、金門縣為黃色燈號。
受到高壓影響，今日午後對流發展並不明顯，預估只有山區會有零星短暫雷陣雨，但雨勢相當局部、零星。氣象局表示，明（23）日白天各地天氣跟今日相當類似，不過受到水氣增多影響，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後嘉義以南地區及各山區則有零星短暫雷陣雨。不過明日入夜後到週三（8/24）是熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣陸地的時候，受其外圍環流影響，台東及恆春半島將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並且可能有局部大雨發生機率，南部及花蓮也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區維持上半天多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。
至於氣溫方面，週三之後極端高溫發生機率降低，各地高溫預估約在攝氏33到35度左右，但感受上還是相當悶熱，提醒民眾未來一週仍要持續做好防曬準備。