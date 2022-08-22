供電緊張逼上海灘熄燈！中國限電措施緊縮 川滬市容慘黑
中國近日遭逢連續多日高溫，用電量屢創高峰，尤其在四川地區，因高溫乾旱鬧電荒，如今官方更啟動最高級限電措施應對，包含企業、商場、民生輪流限制供電，上海作為「中國門戶」這兩天也被迫關閉景觀照明，全國限電影響持續擴大。
連日乾旱與高溫熱浪嚴重影響中國，由於四川境內高達8成的電力供應來自水力，用電量提高加上降雨減少的情況下，四川當局已宣布所有工廠停產6天，重慶地區更一口氣限電11天，成都街上廣告看板、路燈全都關閉，市容呈現一片黑，百貨公司、企業大樓只能輪流用電，21日晚間四川當局則決定「讓電於民」，然而部分人家裡仍只留下冰箱等必須電器，其餘只能無奈斷電。
上海一周內連續40度以上的高溫熱浪也逼迫當局啟動限電措施，作為中國門面之一的上海外灘，如珠寶盒般輝煌閃耀的知名燈光今（22）天起也宣布停電兩天，此外連同上海黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明以及媒體電子廣告牆等也都全暫停兩天，兩天過後是否續停則尚未通知。
此前，上海市經濟與信息化委員會更因為限電影響寄信至四川官方，強調兩地同為「中國汽車產業重點發展地區」，是重要合作夥伴，若四川的上游供應商因限電減產甚至停產將連帶影響上海車廠生產，包含上汽集團、特斯拉公司等電動車公司接有所反應，希望四川方面能幫忙協調有關部門，為上汽和特斯拉的相關廠商爭取優先供電，消息曝光後引發不少四川居民抗議，諷刺人民用電已陷入危機，政府卻在為企業爭取供電。