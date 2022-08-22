特企／旅遊韓國不用等！遠百信義A13秋季韓國展全新登場
近來人潮回流、餐飲市場回溫，假日餐期可見許多餐廳出現排隊候位、高朋滿座的景象，遠百信義 A13 持續拓展餐飲版圖，引進全台獨家百貨店中店型「忠青商行」以5大亮點之姿全新登場，其中，以招牌極品好蝦炊飯，獲無數網友讚封為「台北第一蝦仁飯」，更是許多饕客必吃的台北排隊美食，此次透過新亮點，吸引信義商圈年輕客、家庭客前來嘗鮮，再度掀起蝦式風潮，成為百貨餐飲生力軍！
「忠青商行」以台式烹飪手法，傳遞家中菜的好味道，打造眷村復古風味！打造5大亮點吸睛，壹、「全新套餐式菜單」提供多達11種小菜任選3種組合自由搭配，招牌花干、魚丸蝦湯、甚至是超人氣棉花百頁豆腐都能一次吃得到，讓您想怎麼吃就怎麼吃！貳、重磅推出「12 項極品滷味」，以獨特的中藥配方、數十種滷料炒香，傳遞眷村代代流傳下最經典的家常菜，是來店必點不可得手路菜！參、絕對不能錯過的好湯單點，主打濃厚味「雞白湯」，以江浙菜做改良而成，大火熬煮雞骨，搭配細緻蛋花、蔥香，每口都能感受滿滿用心！肆、超人氣單點系列「忠青炸排骨」古早味炸排骨，獨門醃料每日新鮮醃製，輕裹一層薄薄麵衣，完美鎖住排骨的鮮甜肉汁，以及「家傳爛肉盅」嚴選整隻豬大骨，軟爛又嫩口，輕輕一咬立刻骨肉分離，清爽口感讓人欲罷不能！伍、獨家推出新口味飲品「花椒白桃烏龍綠茶」、「桂花烏梅湯」，全店共 4 款飲品自由選擇，豐富老饕對於每道料理的追求！
韓流風潮來襲！最道地韓國美味 遠百信義A13 吃得到！
一年一度韓國展到來，遠百信義 A13「韓流魅力盡在遠百」(8/19~8/30)正式開跑！伴隨 2022 年韓劇人氣大發《非常律師禹英禑》及搶佔點閱率的《黑話律 師》，都讓許多人加深對於飛韓國旅遊的渴望，現在不用搭飛機也能吃到各類正宗韓式料理、經點韓國泡菜、辣炒年糕、魚板，以及詢問度超高的起司炸熱狗、追劇不可或缺的超人氣燒酒等，韓迷們絕對不能錯過！
近來韓式拉麵崛起，總是霸佔網路美食熱榜，是許多韓國必買的伴手禮之一，遠百信義 A13 秋季韓國展推出曾以明星商品辣牛肉湯刀切麵半年狂賣 2100 萬包的「圃美多 Pulmuone」韓式拉麵，並引進 2022 年新品「松露油炸醬麵」，現場更有多達 10 種口味豐富選擇，絕對滿足韓式拉麵控的渴望，同樣不能錯過的韓國傳統大醬加入牛五花肉燉煮的「牛五花大醬湯」等超過 20 種品項商品，怎麼能不愛！此次韓國展特別引進韓國超人氣文創商品「DOWDOW」來台，作為韓國KakaoTalk 新角色，以可愛又治癒風格迷倒萬千韓國少女的心，已然是時下年輕人最喜愛的韓國網紅，身為哈韓族的你千萬不能錯過！
遠百信義 A13 加碼推出首四日限量優惠「新堂洞元祖-原味魚板」原價 60 元，限量 20 份買一送一、「韓味不二-海苔酥系列」原價 139 元(包)，限量 20 份 399 元(5 包)、「Ourhome-湯品/粥品系列」，限量 20 份消費滿 1,000 元加贈牛骨高湯 2 包！