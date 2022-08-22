特企／2022韓流魅力盡在台中大遠百！彷彿置身韓國

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台中大遠百亦不忘落實社會企業責任，由遠東百貨總經理徐雪芳、台中大遠百吉祥物花寶寶攜手韓華國際股份有限公司社長李秉權進行公益物資捐贈，將韓國展相關美食點心親手贈予台中市愛心家園學員們，分享韓食美味之餘也讓愛遠播；一連串精彩表演一波接一波，吸引許多民眾目光、迴響十分熱烈！
台中大遠百開幕儀式中邀請遠東百貨總經理徐雪芳、遠東百貨營運長林彰豐、遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任、台中大遠百店長藍卓成、韓華國際股份有限公司社長李秉權、財團法人台灣中部韓人會公關吳名珊等佳賓帶領民眾一起啟動代表性的「TOP CITY人氣大賞應援台」，與消費者分享夢幻韓食小吃、道地伴手禮外，包含濟州島漢拏山燒酒四瓶1,000元、Binggrae咖啡牛奶三組推薦價600元、韓味道現做泡菜三盒推薦價1,000元、海味小菜推薦價350元、圃美多正白紅拉麵四袋1,000元等皆為本次韓展主推新食力商品。
台中大遠百表示，除了將好吃道地的韓國美食分享給消費者外，並祭出驚喜四連發，活動期間凡於韓國展會場持遠百APP/HAPPY GO卡單筆消費滿999元(含)以上，即贈INTAKE-蒟蒻果凍飲1瓶、單筆消費滿1,800元以上贈韓味不二海苔酥；還有滿指定金額立即參加電子抽獎，有機會獲得遠百6,000元商品券、並持韓國展單筆消費1,500元以上之發票即可參加獨家抽獎，將抽出三十名幸運消費者贈送台中知名韓系攝影棚「春山相館完顏證件照拍攝兌換券」乙張；假日則推出韓式香氛蠟磚DIY、韓國文化小學堂、小小Running Man闖關祭，邀請民眾享用多樣韓國道地小吃美食同時，到各韓國傳統與現代融合的打卡區參觀、體驗，沉浸在台中大遠百精心打造的韓流魅力物產展之中。