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達美樂瘋了？無低消「外送費全免」　買大披薩送2小披薩

▲達美樂以自身最擅長的外送服務搶攻外食訂單，宣布無條件、零低消全面免收外送費，限時1周加碼外送大披薩送兩小披薩。（圖／業者提供）
▲達美樂以自身最擅長的外送服務搶攻外食訂單，宣布無條件、零低消全面免收外送費，限時1周加碼外送大披薩送兩小披薩。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-22 12:56:302022-08-22 12:58:31

達美樂宣布重磅消息，即日起民眾訂購達美樂外送，一律只收餐點費用，將不用再支付任何外送費，沒有低消限制或其他不明但書，包括點20元可樂、一盒蛋塔、一杯玉米濃湯，外送費一律都是0元，且今（22）日起限時1周，外送大披薩就送2個小披薩，搶攻外食訂單的野心相當猛烈。

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疫情帶動外送需求大幅成長，加上忙碌的生活步調之下，越來越多民眾沒時間自煮，紛紛轉而尋找快速且價錢合理的外送餐點。看準市場需求，達美樂正式宣布，即起訂購外送將只收餐點費用，消費者無須支付任何外送費，且沒有低消限制或其他不明但書，企圖以無限制的外送服務爭取外食訂單。根據記者實測，預定「20元可樂」的外送費也是0元。

▲實際下單20元可樂測試，一樣是免收外送費。（圖／手機截圖）
▲實際下單20元可樂測試，一樣是免收外送費。（圖／手機截圖）
為了慶祝全台免外送費活動開跑第一波，達美樂今（22）日起至8月28日期間，推出一周限定的外送披薩買大送兩小，其中小披薩限定是BBQ雞肉、超值四喜、夏威夷、白醬彩蔬四選一，第二個則是超值四喜小薄脆披薩。達美樂行銷公關部表示，預估全台門市將累積送出超過10萬顆超值四喜薄脆小披薩，可望帶動整體業績成長2成。

▲達美樂推出一周限定的外送披薩買大送兩小。（圖／業者提供）
▲達美樂推出一周限定的外送披薩買大送兩小。（圖／業者提供）
必勝客則是祭出「一公尺派對巨飽盒」強勢回歸，包含3個方形大披薩、2份紙包筆管麵或紙包飯、5種熱烤副食，餐點全長達一公尺，價格和年初首賣同樣是1998元，共限量1.5萬份，今（22）日是開放預購的最後一天，明日起正式開賣，售完為止。

▲必勝客今年初首次開賣「一公尺派對巨飽盒」，吸引不少好奇民眾搶訂，即起限時回歸。（圖／Andy提供）
▲必勝客今年初首次開賣「一公尺派對巨飽盒」，吸引不少好奇民眾搶訂，即起限時回歸。（圖／Andy提供）

必勝客「一公尺披薩」回歸！達美樂「12吋大披薩199元」

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