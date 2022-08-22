達美樂瘋了？無低消「外送費全免」 買大披薩送2小披薩
達美樂宣布重磅消息，即日起民眾訂購達美樂外送，一律只收餐點費用，將不用再支付任何外送費，沒有低消限制或其他不明但書，包括點20元可樂、一盒蛋塔、一杯玉米濃湯，外送費一律都是0元，且今（22）日起限時1周，外送大披薩就送2個小披薩，搶攻外食訂單的野心相當猛烈。
疫情帶動外送需求大幅成長，加上忙碌的生活步調之下，越來越多民眾沒時間自煮，紛紛轉而尋找快速且價錢合理的外送餐點。看準市場需求，達美樂正式宣布，即起訂購外送將只收餐點費用，消費者無須支付任何外送費，且沒有低消限制或其他不明但書，企圖以無限制的外送服務爭取外食訂單。根據記者實測，預定「20元可樂」的外送費也是0元。
為了慶祝全台免外送費活動開跑第一波，達美樂今（22）日起至8月28日期間，推出一周限定的外送披薩買大送兩小，其中小披薩限定是BBQ雞肉、超值四喜、夏威夷、白醬彩蔬四選一，第二個則是超值四喜小薄脆披薩。達美樂行銷公關部表示，預估全台門市將累積送出超過10萬顆超值四喜薄脆小披薩，可望帶動整體業績成長2成。
必勝客則是祭出「一公尺派對巨飽盒」強勢回歸，包含3個方形大披薩、2份紙包筆管麵或紙包飯、5種熱烤副食，餐點全長達一公尺，價格和年初首賣同樣是1998元，共限量1.5萬份，今（22）日是開放預購的最後一天，明日起正式開賣，售完為止。