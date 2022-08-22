蔣萬安批疫苗採購竟列密件　管碧玲：沒有不可告人之處

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管碧玲指出，疫苗採購公文從來沒有列為國家機密，蔣萬安無知、說謊指陳時中把疫苗採購列為國家機密最高等級的「絕對機密」，這完全子虛烏有，是黑心陷害。事實上，疫苗採購公文是依據《行政院文書處理手冊》規定，列為一般保密公文的「密」等。不是國家機密。這種列等普遍用在政府採購契約，因為裡面常常涉及被要求要保密的事項。
管碧玲說，「密」等公文的機密程度是最低等的，其列等、解密的權責，是依分層負責，屬於業務權責機關主管核定的層次；列等無需專簽核定，而是直接打入公文左上角一個定型化欄位即可。一般機關首長批閱公文，閑少予以更動；這種列等最主要是要求公務員傳遞、管理公文，對於有需要保密的事項（例如採購合約，因為裡面有契約約定要保密事項）應該有的謹慎態度，是管理公文的手段。
管碧玲表示，疫苗採購公文要求保存30年，這部分其實是好事，公文保存越久，真相就保存越久，符合嚴格監督的公共利益；但是，要不要保密到30年？她也認為不必如此，雖然疫苗採購契約要求保密的年限不一，有的疫苗公司要求保密10年，有的只要求5年，而立法院決議要求疫苗採購供應完成後公開，這些都是拘束本案的相關「合法合規」所需遵循的事項，據此，她認為只要符合合約約定的保密年限以及符合立法院決議，條件成就的就可以逐項解密，先達到條件的就先解密。
管碧玲說，一方面就是陳時中主張的「合法合規，公開透明」；一方面也是行政院函示的，應滾動式檢討保密必要性、應設定在「必要的最小範圍」。換句話說，她認為本案不需保密30年，應做滾動式檢討，「合法合規，公開透明」。