國漫畫館爭議　中市府發言人：「這悶棍」打在中部人身上

國家漫畫博物館，文化部與台中市政府槓上。今 (22) 日文化部長李永得上廣播節目指出，台中市長盧秀燕談國家漫畫博物館設址有變一事，明知道文化部很有誠意解決國漫館面臨的土地問題，卻突然「打了我們悶棍」。他表示，國漫館漫原則還是留台中，但地點要重新評估。對此，中市府表達感謝。

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另台中市政府發言人黃國瑋指出，李部長指稱，前部長鄭麗君曾說國漫館為毒瘤，因中市府行政效率怠惰？黃國瑋表達遺憾說，「國漫館計畫」是台中市前市長林佳龍與文化部前部長鄭麗君兩人協議合蓋，盧秀燕市長上任時，工程早已開工，進度為 14% 左右，並未調整林前市長的計畫，持續推動，至文化部因故撤出興建計畫時，工程進度已超過 50% ，難道毒瘤一說，是指林前市府的計畫嗎？

黃國瑋強調，國漫館 2018 年 4 月份動土開工，文化部還派司長來參加儀式，當時是林佳龍前市長任職中，「若有問題，文化部怎會來參加開工典禮？」，直至盧市長同年底就任，工程進度已進行至 14% ，並且未更改計畫內容，持續推動。

至於文化部因故撤出國漫館興建計畫後，中市府爭取國漫館續留台中成功，選擇新場址前，發言人黃國瑋指出，從公文往返、會議記錄、文化部新聞稿等資料佐證，文化部充分清楚各場址的問題，中市府也持續協助中，目前進度也符合文化部報給行政院的修正計畫期程，溝通過程正常，現在卻變成李部長口中的「上當」？口水蓋不了公共建設。