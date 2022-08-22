鬼月倒數！8部恐怖片大車拼片單　登台灣最恐怖原創鬼片

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華語恐怖電影天花板《咒》，院線上映時席捲全台1.7億票房，創下台灣影史原創恐怖片票房第一名。劇情描述六年前，不信邪的李若男和男友等人組成影像團隊，四處到鬧鬼之處拍片破除謠言，他們闖入邪教儀式中的禁地，男友當場猝死，其他成員接連發瘋、死於非命，唯一生還者是因腳傷而未擅入禁地的若男。六年後，若男的女兒竟畫出當年儀式的符號，時常對無人角落說話，牙齒變得畸形發黑掉落，所以她必須重回禁地，找出詛咒的秘密保護女兒。
🟡泰國代表：《屍厲學校：鬼話連篇》（School Tales The Series）
一共8集，收錄八段漫畫鬼故事，女學生墜樓身亡、圖書館鬧鬼、學生餐廳供應人肉、學校倉庫出現無頭鬼、房間有魔鬼出沒、惡魔在廢棄建築內現身，還有一間只有死掉學生上課的教室。《屍厲學校：鬼話連篇》讓人想起自己曾在學校遇到的各種怪象，也探討泰國校園裡青少年可能會遇到的校園暴力、性侵、性騷擾、課業壓力等問題，讓觀眾看了相當有感。
🟡泰國代表：《洞悉真相》（THE WHOLE TRUTH）
講述一對單親家庭的姊弟，因為媽媽出車禍重傷，姊弟倆只好跟著外公外婆 住，沒想到在牆上發現一個詭異怪洞，隨後發生的可怕事件逐一揭露家族的邪惡祕密。姊弟倆試圖找出答案，卻挖掘出意想不到的真相，就連過世父親的死因也有驚人秘密。
🟡印尼代表：《與惡魔同行》（MAY THE DEVIL TAKE YOU）
印尼票房賣座鉅片《與惡魔同行》，劇情描述一名年輕女子，為了瞭解年輕時一夜致富並娶了兩任妻子的父親，為何染上怪病且陷入昏迷，來到老家別墅尋找答案，卻和繼親們在此揭開恐怖黑暗的真相。電影揭示一個人如何向惡魔出賣靈魂來換取財富，下場卻淒慘無比，全片用上大量鮮血元素，少不了血腥和殘酷暴力的恐怖景象。
🟡越南代表：《她的守護者》（THE GUARDIAN）
以復仇貫串全片主線，揭開演藝圈醜陋黑暗的一面。一名流行歌手藍芳突然過世，意外地讓她的和聲歌手阮美璃突然暴紅，但也因為美璃靠著黑魔法和古曼童娃娃（嬰靈信仰）一躍成名，當事業愛情兩得意時，美璃開始深受靈異現象所苦，這一切都跟藍芳之死有密切關係。
🟡馬來西亞代表：《龐蒂雅娜的復仇》（DENDAM PONTIANAK）
相傳東南亞民間傳說中，吸血鬼是由難產而死的孕婦所變，多半以美麗女人的形象出現，浪漫恐怖電影《龐蒂雅娜的復仇》將此題材改編為現代背景，劇情描述一場辦在馬來西亞村莊的婚禮漏邀了一位賓客：一位遭受鄙棄的嗜血女鬼，她決心要對曾深愛過但過往所不為人知的新郎，以及那些阻礙她復仇計畫的人進行報復的悲情故事。
🟡馬來西亞代表：《神魔之境 2》（MUNAFIK 2）
本片是2016年超自然賣座恐怖電影《神魔之境》的續集， 由馬來西亞年度最賣座電影《吉隆坡黑幫》導演山蘇·尤索 夫編劇、執導並親自演出。劇情描述一位看見嚇人異象，為此惶惶不安的穆斯林醫治者，由於無法接受妻子早逝的事實，開始因此信念動搖，就在此時他幫助一名身心飽受折磨的女子，對抗一位惡魔般的領袖時，自己的信仰也跟著遭到考驗。
🟡菲律賓代表：《女校殺人之謎》（EERIE）
一名女學生因為在學校遭受霸凌、侮辱，因此在廁所自殺，驚動了天主教女子學校，一位通靈的輔導員仰賴鬼魂的協助調查這起事件，卻挖掘出修道院過往的暴力虐行，而自殺者的鬼魂開始「附身殺人」，手法殘忍，就連輔導員的性命也遭受威脅。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。