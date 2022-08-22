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美韓恢復大規模軍演　北韓還沒出聲中國官媒先憂心

▲美韓兩國國防部長在華府會談商定擴大實施下半年聯合軍演，外界預期北韓可能對此採取反擊；但在此之前，中國官媒卻先吐露對這次軍演的憂心。美韓示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美韓兩國國防部長在華府會談商定擴大實施下半年聯合軍演，外界預期北韓可能對此採取反擊；但在此之前，中國官媒卻先吐露對這次軍演的憂心。美韓示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-08-22 15:20:18

（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）美國與南韓今天起展開暌違4年的大規模聯合軍演，目標為朝鮮半島出現戰爭等危機狀況時保有全方位應對能力，外界預期北韓可能對此採取反擊；但在此之前，中國官媒卻先吐露對這次軍演的憂心。

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美韓「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演今天起正式展開，這次聯合軍演結合政府演習與軍事演習，也恢復暫停許久的野外機動訓練。韓聯社報導，南韓總統尹錫悅今早在相關會議中表示，只有如同實戰般演習才能穩固國民生命及國家安全，「為了維持韓半島（朝鮮半島）和平，必須以我們萬無一失的安保態勢作為基礎」。

在這次政府演習中，包括4000多個中央及各地方政府等主要公部門及列為重點管理對象的私部門企業，共動員48萬多人。軍事演習則包括採電腦模擬方式進行的指揮所演習，及實地進行的聯合野外機動訓練，重啟2018年起中斷至今的團級以上聯合演習。

北韓一直持續要求美韓停止聯合軍演，針對這次演習也警告，若南韓持續挑釁，威脅北韓安全並加劇軍事緊張局勢，將付出相應代價，外界推測，北韓可能以發射彈道飛彈等方式回應8月22日至9月1日進行的聯合軍演。

不過，在北韓實際採取行動之前，中共環球時報針對這次軍演的報導先引起南韓媒體注意。環球時報今天以「美國與南韓的最大規模演習啟動，亞太地區緊張局勢升溫」為題報導這次美韓聯合軍演。

報導中引述學者說法稱，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美中關係急劇降溫，這次聯合軍演不只針對北韓，中國也必須警戒；主張這次美韓聯合軍演使得被視為亞太地區彈藥庫的朝鮮半島緊張局勢升溫，可能影響東北亞、甚至亞洲整體和平穩定。

報導中引述的軍事專家宋忠平則表示，朝鮮半島演習也對中國國安造成威脅，中方不能坐視不管；他指出，美國正努力促成美日韓3國軍事同盟，不排除日本之後加入美韓聯合軍演的可能性。（編輯：韋樞）1110822

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