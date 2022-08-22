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國漫館相互指責　藍營議員：勿再操作傷害漫畫迷

▲議員李中質詢提出，文化部會議記錄，文化部選擇帝國糖廠與新民街倉庫作為國漫館新址前(圖／柳榮俊攝2022.8.22)
▲議員李中質詢提出，文化部會議記錄，文化部選擇帝國糖廠與新民街倉庫作為國漫館新址前(圖／柳榮俊攝2022.8.22)

記者柳榮俊/台中報導

2022-08-22 14:50:33

文化部因國家漫畫博物館與台中市政府槓上。國民黨市議員李中今(22)日質詢時提出文化部會議記錄，證明文化部選擇帝國糖廠與新民街倉庫作為國漫館新址前，就已經知道相關的契約與產權狀況，文化部不應為了立法院副院長蔡其昌要參選，就配合操作議題，讓漫畫迷殷殷期盼的國漫館建置時程再度延後。

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新聞局長鄭照新說，文化部長李永得提到中市府在國漫館興建土地撥交延宕，此說法與客觀數據不合，根據文化部提交行政院的國漫館修正計畫期程表，帝國糖廠點交期程為113年上半年、新民街倉庫群點交期程則是112年底，至今還沒到期，何來延宕之說。


李中表示，當初文化部棄中臺灣電影中心不用，已衍生建築經費與空間再利用的問題；台中市政府為了不讓漫畫迷傷心，依照文化部所提交通便利及結合歷史氛圍之條件，提供七個歷史場址方案備選，且每個方案都有利弊分析。


李中說，當初文化部在選址前，還特地派員來台中進行現場會勘，從其會議記錄，可以證明文化部明顯知道帝國糖廠有委外契約到2024年到期，台鐵的倉庫群有私權問題有待解決，並表示「尊重中市府之作業時程」；市政府與楊瓊櫻立委在文化部選址後居中積極協調，目前已促台鐵向法院訴請解決新民街倉庫群產權問題，從未懈怠。


鄭照新指出，盧市長曾主動北上與文化部長李永得會談，表達積極爭取國漫館續留台中的態度，因此才會有文化部決議續留台中的動作，當時市府提供7處新場址給文化部挑選，文化部擇定「帝國糖廠」、「新民街倉庫群」2址，公開承諾國漫館續留台中，中市府提供相關行政協助，至今為止，中市府跨局處與文化部為此召開過數次大小會議，仍持續協助中。


鄭照新表示，根據文化部在11076日提交給行政院的國漫館修正計畫顯示，期程表上有關帝國糖廠點交期程為113年上半年，新民街倉庫群點交期程是112年底，換言之，到現在還沒到期，就提出中市府延宕的說法，令人不解。

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