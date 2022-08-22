名家論壇》單厚之／昔日張天欽，今日NCC

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引起眾怒的NCC在21日發出3點聲明，強調草案僅是初版，沒有「強推」，也不需要撤回。但事實上，過去幾年NCC先後研擬過《數位通訊傳播法》、《數位通訊傳播服務法》，最後變成今天的《數位中介法》，要說僅是初版、還在凝聚共識階段，顯然並非事實。
早在網路爆炸之前，很多媒體都已經注意到《數位中介法》對新聞自由與言論自由的危害，並且在法案研擬過程中就不斷提出警告，希望NCC能夠踩煞車、不要一意孤行。
除非NCC連google都不會，不然網路上隨隨便便都可以搜到一堆社論、評論，都罕見地用極為嚴厲的用詞批評NCC和《數位中介法》，今天鄉民描繪的「言論自由末世景象」，不過是那些評論的精簡版、通俗版而已。但當時NCC全都視而不見，堅持一意孤行，直到網民憤怒排山倒海而來，才宣稱尚未定案。如果這不是硬幹，什麼才是硬幹？
NCC如今宣稱，「言論自由是台灣最珍貴的民主資產，也是憲法保障的權利，但諸多網路犯罪問題也亟需解決，如何拿捏分際是門艱難的課題。」但翻開整部草案從說明到法條，只有談到「違法」和移除的義務，完全沒有提到網路犯罪。NCC今天的說詞，正好證明當初的立法有多麼的粗糙。
大概所有的網民都會有相同的經驗，只要在網路上搜尋了任何東西，下一秒相應的廣告就隨之而來，讓人有一種隨時被「老大哥」監視的恐懼。放眼世界各國的相關立法，也多是著重於隱私和個資的保護，避免民眾的個資遭到平台不當的運用，以及不透明演算法對言論自由和民主的影響。
但NCC《數位中介法》完全反其道而行，不管大公司如何利用我們的個資和隱私賺錢，也不管演算法是否會傷害民主，只要他們乖乖聽政府的話，把一切不利於政府的言論都「加註警示」，讓民眾認為這是假新聞，有助於民進黨繼續執政，民進黨政府就讓他們繼續發大財。
4年前「東廠風波」爆發時，韓國瑜尚未真正捲起「韓流」，國民黨只有新北侯友宜的選情相對看好，台北、高雄都沒有贏面，台中看似也並不容易。結果，那年底民進黨輸到抬不起頭來。
很多人以為，「韓流」是因，民進黨大敗是果。但事實上，那年的韓流，也是吳音寧、卡管、東廠，一件一件累積下來的「果」，如果沒有這些事，也不會有韓流。看看今天的陳吉仲面對農產品的失能、「論文門」民進黨對台大的傲慢、NCC對言論自由的打壓。有沒有一種似曾相似之感？
●作者：單厚之／資深媒體人
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