外交部失能好感度探底 大數據揭綠營對台人遭詐一片噤聲
台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，不少人遭凌虐、性侵、被強迫販賣器官，甚至有家屬接到被害者死訊，引發社會譁然。國民黨立委洪孟楷、吳斯懷、鄭正鈐3人日前赴柬帶回一名被害者返台，凸顯「新南向政策」失能。另一方面，網紅「好棒Bump」自今年3月就拍片指控政府漠視在杜拜的跨國綁架案，累計4支影片吸引近900萬人觀看，讓輿論紛紛將矛頭指向外交部。而外交部卻3度否認「好棒Bump」影片指控，批評「勿以訛傳訛、誤導國人」等語，不過在「好棒Bump」發文揚言跟外交部周旋到底，嗆要找受害者出來作證後，外交部18日便在例行記者會改口，感謝民眾熱心救援，強調政府與民間合作營救受騙國人。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析外交部自今年8月10日至8月17日的網路聲量走向，結果發現，超過1周以來負面聲量始終大於正面聲量，好感度低於1，且在外交部於8月16日發布新聞稿抨擊「好棒Bump」定調「誤導國人」後，反而再被「炎上」，負面聲量暴增近3.5倍，連兩天的負聲量為新高的2299則和2219則，而好感度最低則探底到0.22。
台灣議題研究中心表示，究其原因，提供旅外國人遭遇緊急困難的協助，本來就是外交部及全球各駐外館處重要的任務，而類似事件層出不窮，竟需要靠民間力量搶救，已是外交部嚴重失能，本應責無旁貸的外交部面對「吹哨者」質疑，不僅沒在第一時間感謝熱心人士，還反過來批評他誤導國人，無怪乎引發舉國憤怒，本來就不高的好感度更進一步跌落谷底。