疫情回溫！連降11週後「首度回升」　王必勝這麼說

我國疫情緩步升溫，BA.5疫情有上漲趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，之前連續11週下降，這週是第一次開始上升。 我是廣告 請繼續往下閱讀 針對疫情未來發展，王必勝表示，今年每週確診部分，在第21週開始「連續11週下降」，直到這週開始上升，約從14萬8增加到15萬2左右，增加2.9%，這是一個警惕，疫情可能會從這邊開始漸漸往上。王必勝說明，這波疫情跟很多因素有關，包括現在感染人口佔多少、疫苗覆蓋率、自然感染等，另外還有民眾有沒有確實遵守防疫規定，這些都是影響疫情大小的因素。（編輯：孫唯容）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 MIS-C+3！累計達112例 8歲女童「急性淋巴腺炎」住加護發病到死亡僅4日！1歲女童猝死 高燒39度來不及送醫 入境再放寬！指揮中心：即起上限提高到「每週5萬人」台南2警遇襲身亡！1警槍、24子彈遭奪 通緝犯姓名照曝光