中捷打造友善環境　各站提供哺集乳室、親子廁所

台中捷運打造親子友善環境，除了在高鐵台中站、市政府站、北屯總站等三大車站設置哺集乳室，也將各站站長室作為臨時哺集乳室，以服務有緊急哺集乳需求的旅客。中捷公司表示，臨時哺集乳室日前因疫情嚴峻而暫停實施，疫情現已趨緩，將重新開放使用，有需求的旅客請洽各車站詢問處。另外，各車站均設有親子廁所，內有尿布台、兒童安全座椅、兒童馬桶等設施，歡迎家長使用。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運在三大車站設置哺集乳室，已優於「公共場所母乳哺育條例」規定，綠線正式通車後，中捷公司觀察到旅客在其餘車站有緊急哺集乳需求，因此將各車站站長室作為臨時哺集乳室。





中捷公司表示，有哺集乳需求的旅客可洽車站詢問處，站務人員將告知設有哺集乳室車站讓旅客評估是否前往，若旅客選擇在當站哺集乳，站務人員將引導至站長室使用。站長室是獨立空間，備有「哺集乳使用中，請勿進入」的告示牌可掛在門外，室內有沙發椅、茶几、面紙、垃圾桶等設施，讓媽媽安心且方便使用。





另外，捷運系統無障礙設施完善，沿線還有多處公園、百貨賣場、商圈，成為親子出遊的最佳大眾運輸工具。中捷公司提醒家長，捷運各車站皆設有親子廁所，內有尿布台、兒童安全座椅、兒童馬桶、兒童洗面盆及照顧者馬桶、洗面盆等設施，位置就在男女廁所旁邊，不必進入收費閘門即可使用。





有家長分享親子廁所使用經驗表示，親子廁所設備齊全又乾淨，使用時不用擔心小朋友亂跑，遇到緊急狀況還有求助鈴，防疫期間持續提供酒精，十分貼心！中捷公司除感謝家長的肯定，也將持續宣傳捷運親子友善空間，讓家長育兒之路更輕鬆。



