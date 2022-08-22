7-11賣「滿滿香腸便當」！白飯擺滿香腸　簡單粗暴網笑翻

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，這是7-ELEVEN在7月底剛上架的新品，售價89元，實際開箱「滿滿香腸便當」，乍看之下真的很「立體」，完全沒有切片感，就像擺滿5根香腸，撕開封膜後將香腸翻面，才看出全都是對半切，共4種配菜。網友對於新品評價兩極，認為看起來很像「整條」香腸，差點下手誤買，或是吃完覺得飽足感不夠，還是奮起湖便當比較划算；但也有網友覺得價格尚可接受，「外面香腸一條都賣20到30元，2.5條差不多50元，這樣應該算便宜。」
口味部份，有網友稱讚好吃，不過也不少人嫌棄口味太重，相關討論包括：「我覺得很好吃，因為我本來就很喜歡吃香腸」、「很鹹，算好吃，重口味的人會喜歡」、「如果香腸能放在飯上就好」。實際試吃，配菜表現如多數網友所言，滋味偏重，口味尚可，其中一樣是菜脯蛋，鹹香有味好配飯，但對喜清淡的人來說確實偏鹹，由於香腸和飯有包材隔開加熱，白飯吃起來便少了香腸香氣。
全家過去在2019年也曾推出一款「鐵支香腸便當」，包裝還標榜「硬漢限定」，要價99元，白飯上塞了滿滿香腸，當時也在社群引起高度關注，打開後是8片剖半的香腸，加起來共是4支，引發網友哄堂大笑：「不愧叫鐵支」，不過該款商品已經停售許久。