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7-11賣「滿滿香腸便當」！白飯擺滿香腸　簡單粗暴網笑翻

▲7-11近期新推出「滿滿香腸便當」，簡單、粗暴、直接的品名成功吸引網友目光。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11近期新推出「滿滿香腸便當」，簡單、粗暴、直接的品名成功吸引網友目光。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-22 17:13:342022-08-22 17:17:33

超商便當是許多上班族、外食族的熱門選擇，有眼尖網友在7-11發現一款「滿滿香腸便當」，商品正如其名，映入眼簾擺了滿滿香腸，立刻引發網路熱議：「簡單粗暴直接」、「怎麼不切成絲，可以鋪得更滿像紅毯。」而過去全家也曾推出一款「鐵支香腸便當」，白飯上塞了滿滿香腸，當時一曝光同樣在社群吸足眾人目光。

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臉書網友在社團發文分享，逛7-ELEVEN時發現一款「滿滿香腸便當」，映入眼簾的便當擺上滿滿香腸，「恰如其名，多直白的名稱，如果好吃，必會大紅」。果不其然，照片一PO網就超過千人按讚，眾人都被簡單、粗暴的品名，以及一堆香腸的視覺衝擊所吸引，網友熱烈討論，但立刻有人點破殘酷的事實，就是這「5根」巧妙排列的香腸，其實都是剖半切，香腸實際份量只有兩根半。

▲眼尖網友發現7-11近期剛上架的新品「滿滿香腸便當」，吸引超過千人按讚。（圖／翻攝臉書）
▲眼尖網友發現7-11近期剛上架的新品「滿滿香腸便當」，吸引超過千人按讚。（圖／翻攝臉書）
據了解，這是7-ELEVEN在7月底剛上架的新品，售價89元，實際開箱「滿滿香腸便當」，乍看之下真的很「立體」，完全沒有切片感，就像擺滿5根香腸，撕開封膜後將香腸翻面，才看出全都是對半切，共4種配菜。網友對於新品評價兩極，認為看起來很像「整條」香腸，差點下手誤買，或是吃完覺得飽足感不夠，還是奮起湖便當比較划算；但也有網友覺得價格尚可接受，「外面香腸一條都賣20到30元，2.5條差不多50元，這樣應該算便宜。」

口味部份，有網友稱讚好吃，不過也不少人嫌棄口味太重，相關討論包括：「我覺得很好吃，因為我本來就很喜歡吃香腸」、「很鹹，算好吃，重口味的人會喜歡」、「如果香腸能放在飯上就好」。實際試吃，配菜表現如多數網友所言，滋味偏重，口味尚可，其中一樣是菜脯蛋，鹹香有味好配飯，但對喜清淡的人來說確實偏鹹，由於香腸和飯有包材隔開加熱，白飯吃起來便少了香腸香氣。

▲乍看之下像五根香腸，實際份量是兩根半。（圖／記者黃韻文攝）
▲乍看之下像五根香腸，實際份量是兩根半。（圖／記者黃韻文攝）
全家過去在2019年也曾推出一款「鐵支香腸便當」，包裝還標榜「硬漢限定」，要價99元，白飯上塞了滿滿香腸，當時也在社群引起高度關注，打開後是8片剖半的香腸，加起來共是4支，引發網友哄堂大笑：「不愧叫鐵支」，不過該款商品已經停售許久。

▲全家在2019年曾推出「鐵支香腸便當」99元，是8條對半切的香腸。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲全家在2019年曾推出「鐵支香腸便當」99元，是8條對半切的香腸。（圖／翻攝自爆廢公社）

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