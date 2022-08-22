中市學童肥胖率上升　議員：不可輕忽

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議員邱素貞表示，台中市學童肥胖比率，逐年上升。國小肥胖比率，108年為13.53％、110年13.63％；國中肥胖比率，108年為17.36％、110年17.42%。她要求教育局規劃體重控制管理方案，維護學生身體健康。
邱素貞指出，根據WHO統計2017年全球18歲以下肥胖的兒童青少年超過1億2千萬人，其中6千萬人在亞洲，而台灣兒童青少年肥胖的比例又是亞洲之冠。根據教育部國教署統計，國小學童109學年度過重及肥胖盛行率為25.4％，國中學童為29.9％。國健署統計，國內兒童及青少年每4人就有1人為過重或肥胖。
邱素貞自我解嘲說，她初中求學時，體重約42公斤，唸高中階段，體重飆到50幾公斤，嚇一大跳，還一度要求重量。她認為，孩子成長階段肥胖就回不去了，因此應該從學生時期開始進行減胖運動，教育局應好好規劃體重控制管理方案，維護學生身體健康。
陳淑華強調，學童飲食不均衡的狀況嚴重，應該在校園營養午餐之外強化飲食教育，讓學童學習正確的飲食觀念，不是只是吃愛吃的東西或想吃的東西、避免挑食。
教育局長楊振昇指出，台中市國小肥胖比率，108年為13.53％、110年13.63％；國中肥胖比率，108年為17.36％、110年17.42%。雖低於全國平均值，但學童肥胖問題，確實需要正視。
楊振昇說，教育局非常重視學童肥胖問題，要求各校不得以含糖飲料獎勵學生，並辦理多項普及化運動(如跳繩、大隊接力、躲避球、籃球、排球等等)及鼓勵學校增設運動社團，培養學生規律運動之習慣。