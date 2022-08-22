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中市學童肥胖率上升　議員：不可輕忽

▲議員質詢指出，受冠狀病毒疫情影響，遠距教學，宅在家、吃的多、動的少，影響飲食及生活習慣，兒童青少年肥胖比例日益上升。(圖／柳榮俊攝2022.8.22)
▲議員質詢指出，受冠狀病毒疫情影響，遠距教學，宅在家、吃的多、動的少，影響飲食及生活習慣，兒童青少年肥胖比例日益上升。(圖／柳榮俊攝2022.8.22)

記者柳榮俊/台中報導

2022-08-22 16:30:45

台中市議會今(22)日進行教育文化委員會業務質詢。市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤等人聯合質詢指出，受冠狀病毒疫情影響，不少學童因學校頻繁停課，辦理遠距教學，宅在家、吃的多、動的少，影響飲食及生活習慣，學生運動機會大減，兒童青少年肥胖比例日益上升。

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議員邱素貞表示，台中市學童肥胖比率，逐年上升。國小肥胖比率，108年為13.53％、11013.63％；國中肥胖比率，108年為17.36％、11017.42%。她要求教育局規劃體重控制管理方案，維護學生身體健康。


邱素貞指出，根據WHO統計2017年全球18歲以下肥胖的兒童青少年超過12千萬人，其中6千萬人在亞洲，而台灣兒童青少年肥胖的比例又是亞洲之冠。根據教育部國教署統計，國小學童109學年度過重及肥胖盛行率為25.4％，國中學童為29.9％。國健署統計，國內兒童及青少年每4人就有1人為過重或肥胖。


邱素貞自我解嘲說，她初中求學時，體重約42公斤，唸高中階段，體重飆到50幾公斤，嚇一大跳，還一度要求重量。她認為，孩子成長階段肥胖就回不去了，因此應該從學生時期開始進行減胖運動，教育局應好好規劃體重控制管理方案，維護學生身體健康。


陳淑華強調，學童飲食不均衡的狀況嚴重，應該在校園營養午餐之外強化飲食教育，讓學童學習正確的飲食觀念，不是只是吃愛吃的東西或想吃的東西、避免挑食。


教育局長楊振昇指出，台中市國小肥胖比率，108年為13.53％、11013.63％；國中肥胖比率，108年為17.36％、11017.42%。雖低於全國平均值，但學童肥胖問題，確實需要正視。


楊振昇說，教育局非常重視學童肥胖問題，要求各校不得以含糖飲料獎勵學生，並辦理多項普及化運動(如跳繩、大隊接力、躲避球、籃球、排球等等)及鼓勵學校增設運動社團，培養學生規律運動之習慣。

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