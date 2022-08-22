中市學童肥胖率上升　議員：不可輕忽

台中市議會今 (22) 日進行教育文化委員會業務質詢。市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤等人聯合質詢指出，受冠狀病毒疫情影響，不少學童因學校頻繁停課，辦理遠距教學，宅在家、吃的多、動的少，影響飲食及生活習慣，學生運動機會大減，兒童青少年肥胖比例日益上升。

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議員邱素貞表示，台中市學童肥胖比率，逐年上升。國小肥胖比率， 108 年為 13.53 ％、 110 年 13.63 ％；國中肥胖比率， 108 年為 17.36 ％、 110 年 17.42% 。她要求教育局規劃體重控制管理方案，維護學生身體健康。

邱素貞指出，根據 WHO 統計 2017 年全球 18 歲以下肥胖的兒童青少年超過 1 億 2 千萬人，其中 6 千萬人在亞洲，而台灣兒童青少年肥胖的比例又是亞洲之冠。根據教育部國教署統計，國小學童 109 學年度過重及肥胖盛行率為 25.4 ％，國中學童為 29.9 ％。國健署統計，國內兒童及青少年每 4 人就有 1 人為過重或肥胖。

邱素貞自我解嘲說，她初中求學時，體重約 42 公斤，唸高中階段，體重飆到 50 幾公斤，嚇一大跳，還一度要求重量。她認為，孩子成長階段肥胖就回不去了，因此應該從學生時期開始進行減胖運動，教育局應好好規劃體重控制管理方案，維護學生身體健康。

陳淑華強調，學童飲食不均衡的狀況嚴重，應該在校園營養午餐之外強化飲食教育，讓學童學習正確的飲食觀念，不是只是吃愛吃的東西或想吃的東西、避免挑食。

教育局長楊振昇指出，台中市國小肥胖比率， 108 年為 13.53 ％、 110 年 13.63 ％；國中肥胖比率， 108 年為 17.36 ％、 110 年 17.42% 。雖低於全國平均值，但學童肥胖問題，確實需要正視。