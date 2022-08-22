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竹縣國旅回溫增四成　祭出1萬8千份抽折抵券

▲疫情趨緩喚起國旅熱，加上縣府推出「森遊竹縣-皮皮獅同樂會」，整個暑期旅遊竹縣熱門景區熱度回漲。（圖/新竹縣政府提供）
▲疫情趨緩喚起國旅熱，加上縣府推出「森遊竹縣-皮皮獅同樂會」，整個暑期旅遊竹縣熱門景區熱度回漲。（圖/新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-08-22 16:59:21

新竹縣政府延續交通部觀光局悠遊國旅補助帶動的旅遊熱潮，將於8月底加碼推出「悠遊國旅 竹縣抽好禮 遊購Amazing」活動，搶先曝光1萬8000份抽折抵券好禮活動，即日起民眾只要行動載具下載「好客Point」APP，完成註冊及實名制驗證，就有機會抽中價值600元「好客住宿券」或價值200元的「好客Point」，縣長楊文科歡迎全國各地民眾踴躍下載、參加抽獎，一起來好吃好玩遊竹縣！

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楊文科表示，今年由於疫情趨緩喚起國旅熱，加上縣府推出「森遊竹縣-皮皮獅同樂會」，整個暑期旅遊竹縣熱門景區熱度回漲，如北埔商圈、內灣老街以及六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園等人潮滿滿，依據新竹縣觀光遊憩區遊客人次統計，今年1到7月旅客累積人次，相較去年同期成長超過40%，縣府也將在8月底推出國旅加碼活動，盼帶動更多旅客，共創竹縣觀光高峰。

楊文科接著指出，目前觀光局悠遊國旅補助粗估9月初將全數使用完畢，竹縣乘勝追擊延續這波旅遊熱潮，8月26日推出加碼好康優惠，送出6000份600元好客住宿券及1萬2000份200元好客Point，民眾可於合作旅宿業、商圈、休閒農場、新竹良品、農會、遊樂區等直接配合科技APP運用優惠點券，折抵消費使用，讓旅客使用遊玩更加便利。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，本次抽好客住宿券，透過簡訊將領獎連結傳送至民眾登記的手機號碼，領取並至旅宿業出示QRcode，直接折抵消費使用，限單次使用完畢；而好客Point則是將點數直接存入民眾註冊的「好客Point」APP帳戶中，點數視同現金，一點抵一元，抵用時可依照消費金額「花多少、用多少」，彈性又便利。活動分為三個梯次抽獎，第一梯次中獎名單將於8月31日抽出，9月1日公布，民眾收到通知後即可開始使用。每一梯次沒有抽中的名單會遞延至下一個梯次抽獎，請大家早點下載「好客Point」APP註冊登記，中獎機會越大！

活動期間將不定期推出「閱讀文章搶好客POINT」活動，提供最新、最即時的新竹縣活動資訊，同時還有限量好客POINT可以領取，歡迎民眾持續關注，相關活動詳情請至活動官網（https://hcamazing.welcometw.com/）查詢。

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