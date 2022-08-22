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質疑代理校長正當性！高苑科大代理校長未報教育部核准

▲高苑科技大學董事會發布代理校長，卻未報教育部核准，其正當性被質疑。(圖／記者黃守作攝)
▲高苑科技大學董事會發布代理校長，卻未報教育部核准，其正當性被質疑。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-08-22 22:30:00

高苑科技大學董事會發布代理校長，卻未報教育部核准，其正當性被質疑，該校教職員自救會會長邱翼松今(22)日質疑，董事會行文教育部說只要校長趙必孝解聘，就會捐資進專戶，所以接下來的捐資與任命代理校長是互為因果的，只要董事會的錢沒有進專戶，這個代理校長的上任基礎就不存在，自救會必須堅決否定代理校長主持校務座談會的正當性。

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▲高苑科技大學教職員自救會會長邱翼松質(站立者)疑董事會發布代理校長，卻未報教育部核准，其正當性可議。(圖／記者黃守作攝)
▲高苑科技大學教職員自救會會長邱翼松質(站立者)疑董事會發布代理校長，卻未報教育部核准，其正當性可議。(圖／記者黃守作攝)
高苑科技大學教職員自救會會長邱翼松表示，該校董事會未依法捐資，使全體教職員無薪水可領，陷入生活困境，而針對自救會的抗議，竟還表示要自救會作法上顧及其他教職員職涯生計，用智慧解決爭議，停止惡鬥。

邱翼松說，該校教職員爭取自身權益，竟被董事會醜化為不顧教職員生計及校內惡鬥，這樣的董事會口頭上只會說照顧教職員生權益，而實際上卻是使校務全面停擺的始作俑者。

邱翼松並說，董事會為了解釋之前提出要學校停招停辦的作為，在給學校的公開信中，竟說那是「對未來趨勢的一種看法，是對經營方針提前部署」，結論卻是沒有要停招停辦。

邱翼松指出，董事會為了全面達成停招停辦學校的企圖，在程序未完備下，未依學校組織章程規定，強行聘任張延廷中將為代理校長，急於掌控並干涉校務，而尚未報請教育部核定即自行上任的代理校長，在學校人力短缺下，竟還要求要協調出一位司機為其服務，同時要求全校一、二級主管定要參加「座談會」，種種荒謬作法令人搖頭。

針對張延廷中將之聘任代理校長案無效，自救會主張的理由是，1.高苑科大董事會對張延廷中將代理校長之任命未依法行政，張中將非經該校三級教評會通過聘任，因而非該校之員額編制內教師，故違反私校法43條之規定「由學校組織相關規定所定人員代理校長職務」。

2.高苑科技大學組織章程第9條規定「校長出缺、屆滿或不連任時，在新校長就任前，經召開董事會，應有董事總額三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意，選任符合法律規定之資格者代理之，同時報請教育部核准，任期依私立學校法第42條規定辦理」，致張中將之代理校長案尚未報教育部核定，即自行上任，顯然違反學校組織章程規定。

3.教育部已向法院聲請解除全體董事職務，解職中的董事會是否可做出聘任代理校長之重大決議事項，而董事會所聘任之代理校長是否會配合董事會將學校停招或停辦，以上種種為該校自救會成員深表憂心與疑慮。

基於以上三點理由，該自救會主張董事會對張中將聘任為代理校長為無效之命令，因此籲請教育部依私校法第54條規定「私立學校因人事或財務等違法而發生重大糾紛，致嚴重影響學校正常運作且情勢急迫者，學校主管機關得逕行停止校長及有關人員職務，並指派適當人員暫代其職務」，由教育部指派代理校長暫時綜理校務，或是由該校校務會議經會議後推舉適當人選為代理校長。

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