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「騎車上駕訓」補助1300　揪團報名還送安全帽！

▲公路總局與和潤企業今（22）日舉行「騎車上駕訓、安全不靠運」記者會，推出一系列的贊助及宣傳活動。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.22）
▲公路總局與和潤企業今（22）日舉行「騎車上駕訓、安全不靠運」記者會，推出一系列的贊助及宣傳活動。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.22）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-22 17:18:26

據交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少32%、肇事風險減少20%，交通部2019年起推動「騎車上駕訓」政策，補助欲考照民眾先上機車駕訓班，去年度補助2萬名額、每人補助1300元。公路總局今（22）日宣布，明年將擴大補助約4萬人，每人補助1300元，額滿為止。

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公路總局與和潤企業今天舉行「騎車上駕訓、安全不靠運」記者會，推出一系列的贊助及宣傳活動，雙北及基隆的民眾只要揪團報名機車駕訓班，3人同行可贈每人1頂安全帽，計270頂；考取機車駕照打卡抽獎送行車紀錄器，共50個；針對低／中低收入戶提供全額補助費用4000元，共125名，計新台幣50萬元等活動，先搶先贏。

和潤企業董事長劉源森表示，國人參加機車駕訓班與否，主要受「駕訓費用多寡」、「駕訓必要性」、「駕訓資訊普及」等因素影響，和潤企業與台北市區監理所合作，跨雙北、基隆共8個駕訓班，全額補助低／中低收入戶4000元，規劃未來此全額補助將加碼擴大至全台。

台北市區監理所長江澍人表示，依據陽明交通大學研究分析，顯見透過駕訓班學科6小時、術科10小時訓練，新手駕駛人除可提升駕駛技術、認識交通安全法規、培養正確的駕駛習慣、建立良好防禦駕駛觀念，亦可有效減少交通事故及憾事發生。  

他指出，新手機車駕駛常因騎乘經驗不足致肇事率較高，為提升機車騎士行車安全，公路總局持續推動機車駕訓機制；坊間機車駕訓班每人收費約2800元至3700元，政府提供每人補助1300元，限有考取者請領，各縣市也都有加碼補助，111年提供全台2萬名、每人1300元駕訓補助費用，額滿為止。

交通部道安會執行秘書黃運貴說，每年約33萬人次考機車駕照、23萬人次考取到駕照，當中僅約8%民眾有參加機車駕訓，但有參加者的考取率都不錯；公路總局去年補助了2萬名額，今年也2萬名額，明年將提供4萬名額，盼社會企業共襄盛舉。

公路總局副局長張舜清表示，今年公路總局補助2萬名額，目前已報名1.8萬名，以11月前考上駕照為準，各縣市政府也有不同加碼補助，鼓勵民眾把握機會提早報名，以免向隅。

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