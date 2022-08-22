「騎車上駕訓」補助1300　揪團報名還送安全帽！

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和潤企業董事長劉源森表示，國人參加機車駕訓班與否，主要受「駕訓費用多寡」、「駕訓必要性」、「駕訓資訊普及」等因素影響，和潤企業與台北市區監理所合作，跨雙北、基隆共8個駕訓班，全額補助低／中低收入戶4000元，規劃未來此全額補助將加碼擴大至全台。
台北市區監理所長江澍人表示，依據陽明交通大學研究分析，顯見透過駕訓班學科6小時、術科10小時訓練，新手駕駛人除可提升駕駛技術、認識交通安全法規、培養正確的駕駛習慣、建立良好防禦駕駛觀念，亦可有效減少交通事故及憾事發生。
他指出，新手機車駕駛常因騎乘經驗不足致肇事率較高，為提升機車騎士行車安全，公路總局持續推動機車駕訓機制；坊間機車駕訓班每人收費約2800元至3700元，政府提供每人補助1300元，限有考取者請領，各縣市也都有加碼補助，111年提供全台2萬名、每人1300元駕訓補助費用，額滿為止。
交通部道安會執行秘書黃運貴說，每年約33萬人次考機車駕照、23萬人次考取到駕照，當中僅約8%民眾有參加機車駕訓，但有參加者的考取率都不錯；公路總局去年補助了2萬名額，今年也2萬名額，明年將提供4萬名額，盼社會企業共襄盛舉。
公路總局副局長張舜清表示，今年公路總局補助2萬名額，目前已報名1.8萬名，以11月前考上駕照為準，各縣市政府也有不同加碼補助，鼓勵民眾把握機會提早報名，以免向隅。