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宋慧喬錄影曬神顏！甜笑同框「眼鏡男」　身份被揭超大咖

▲宋慧喬近日曝光一段影片，與身旁的「眼鏡男」互動親密，掀起討論。（圖／翻攝自kyo1122 IG）
▲宋慧喬近日曝光一段影片，與身旁的「眼鏡男」互動親密，掀起討論。（圖／翻攝自kyo1122 IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-22 17:49:502022-08-22 17:50:59

因韓劇《太陽的後裔》結緣的宋仲基、宋慧喬，兩人在2017年結婚，2年後竟突然宣布離婚，震驚各界，之後雙方也專注於演藝事業上，去年底更參與Netflix監製的韓劇《The Glory》拍攝，經過8個月終於在日前迎來殺青。結束新劇拍攝後，她在近日曬出自拍影片，看上去氣色不錯，不過一起合影的陌生男子，也掀起外界關注。

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宋慧喬昨（21）日在限時動態上曬出聚會照，難得獲得休假的她，帶著愛犬去參加朋友聚會，隨後她也PO出一段影片，只見宋慧喬紮起簡單的馬尾，臉上似乎沒有任何妝容，但肌膚狀態卻好到發亮，紅潤的唇色也凸顯出好氣色。

不過，這個小影片還有另個亮點，就是宋慧喬身旁出現一名陌生男子，兩人互動相當自然，對著鏡著擺出各種手勢，還不斷嘟嘴、微笑，該男子還伸手作勢要抓住宋慧喬的臉，親密互動也讓人好奇兩人關係。


▲宋慧喬與神秘男子互動相當親密。（圖／翻攝自kyo1122 IG）
▲宋慧喬與神秘男子互動相當親密。（圖／翻攝自kyo1122 IG）
原來，畫面中這名男子是知名造型師周亨善（Shonju），據悉他和宋慧喬已認識10多年，還累積不少同框照片，除此之外，也能從周亨善的社群平台得知，他曾與不少大咖明星合作過，像是美國樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、漫威電影《永恆族》女主角陳靜、《魷魚遊戲》鄭浩妍，超強經歷令人驚艷。

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