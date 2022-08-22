台南員警遇刺如17年前「汐止殺警案」翻版！兇嫌還未槍決
台南市今（22）日竟傳出狂徒攻擊2名員警，導致兩人身受重傷，送醫搶救後不治殉職，引發社會憤怒譁然。台灣過往最令人髮指的殺警案例，就數17年前發生駭人聽聞的「汐止殺警案」最駭人聽聞，2005年4月10日兇嫌王柏忠、王柏英兄弟因為積欠房貸又失業，計畫殺警奪槍搶劫銀行，造成當時台北縣警察局汐止分局員警洪重男不幸殉職，張大皞身受重傷。後來凶嫌落網後，2009年最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑，王柏忠無期徒刑定讞，但至今王柏英還羈押在台北看守所尚未槍決，不禁讓人對台灣司法直搖頭。
2005年4月10日當時台北縣警察局汐止分局橫科派出所員警洪重男、張大皞騎乘機車巡邏，到汐止市農會白雲辦事處後門、橫科路4巷巡邏箱簽到時，遭到尾隨的王柏忠、王柏英持西瓜刀、鐵鍬襲擊，當時光天化日之下有不少目擊者，2惡徒分別從後勒住員警脖子以凶器刺殺，兩警根本沒得還手，兇嫌兄弟奪走警用手槍及12發子彈後共騎機車逃逸。洪重男遭刺15刀送醫前已無生命跡象，張大皞身中3刀後以無線電呼救，最終急救搶回一命。
案發後兩週，專案小組在2005年4月24日清晨攻堅逮捕涉案的王柏忠、王柏英兄弟，全案在最高法院2009年3月13日定讞，王柏忠判處無期徒刑，王柏英死刑，目前仍在牢內等候槍決。
事實上，員警遇襲身亡案例在國外也時有所聞，近日在美國也發生一起員警遭惡徒襲擊殉職，外媒報導本月8日美國加州蒙特利公園市一名年僅26歲的員警索洛里奧（Gardiel Solorio）在回家途中遇歹徒持槍搶劫，兩人隨即開始扭打對峙。豈料惡徒竟趁索洛里奧轉身時逃至車內，並接連對他開了5槍，導致他當場倒地不起，送醫不治。
這起悲劇於月初發生，消息曝光立刻引起當地警方重視，目前已有3人被帶回偵訊。在調查過程中鑑識人員發現襲警惡徒不只1人，當時還有1人持槍威脅索洛里奧，搶劫未果才朝他開槍，行徑相當駭人。這起事件也引發美國社會譁然，當地警察局長凱利戈登（Kelly Gordon）對外表示，「雖然索洛里奧警官在蒙特利公園任職時間很短暫，但從見到他的那一刻起，我們都知道他有一顆服務的心，將會成為一名出色的警察。他將永遠被人們銘記。」
如今台南殺警案與美國蒙市朝警開5槍等治安悲劇，都引發網友高度關，不少人炸怒狂求凶嫌「拜託死刑」，希望警方盡早破案逮捕兇嫌，還給殉職警察一個公道！