北市勞動局長陳信瑜「被辭職」？辭職令批准竟完全不知情
台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，今（22）日上午在議會接受議員質詢時，揭露已經核准了勞動局長陳信瑜的請辭，且辭職令將於28日生效。不過陳信瑜本人下午進入議會進行民政部門質詢時，被記者問到請辭一事似乎一頭霧水，在接受議員質詢時也坦言「記者告訴我我才知道的」，就連職務要交接給誰、下一任局長是誰都不知道，就連辭職令批准了都不知情。
上午柯文哲與黃珊珊進入議會進行專案報告，並於會後接受議員質詢。國民黨議員鍾沛君在質詢時詢問，陳信瑜的口頭請辭是否有核准？只見黃珊珊走上質詢台，表示陳信瑜的請辭已經獲准，將會在28日生效。而面對鍾沛君詢問是否已經有接任人選，黃珊珊也點頭表示肯定回應。
不過陳信瑜下午進入議會進行民政部門質詢時，在進入議場前面對媒體詢問，似乎對於請辭一事一問三不知；而在質詢台上面對議員質詢時，議員詢問「是不是記者告訴你，你才知道的？」陳信瑜也直言「應該是這樣子吧。」且對於請辭的批准，陳信瑜似乎一無所知。
「我不曉得，議員這個我真的不知道。」、「我還是要請示一下，謝謝。」面對議員提問，陳信瑜一問三不知，甚至被問到職務交接問題，陳信瑜也直言「我也不知道現在要交接給誰。」也不禁讓外界懷疑，雖然陳信瑜自己提出口頭請辭，但對於請辭獲准一事毫無所悉，形成另類的「被請辭」。