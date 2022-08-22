台南27歲警殉職！哥悲喊「放下怨恨好好走」：帶你回家
台南市今天（22日）上午，發生一起震驚社會的殺警命案，警員凃明誠、曹瑞傑於安南區追捕通緝犯時，對方疑似假意配合，待警員近身後持刀奪命，送院急救後仍不治。曹姓員警的哥哥稍早在個人臉書上抒發心情，表示弟弟目前在前往老家的靈車上，看著他躺在身邊的畫面彷彿回到小時候，並向弟弟表示：「各單位長官同仁已承諾會火速破案，放心怨恨好好走，剩下的交給我」。
27歲的員警曹瑞傑，今日因遭兇嫌襲擊身亡，消息傳出引發各界譁然，紛紛獻上不捨及敬意。其哥哥也於稍早於臉書發文，說明現在和弟弟在殯葬業的靈車上，看到弟弟聽著佛經躺在身邊的畫面，讓他回想起小時候，兄弟倆同睡一間房嬉鬧的過往，目前車正開往歸仁老家，要帶弟弟回家看看。
哥哥表示深知弟弟的牛脾氣，而各單位長官同仁皆已承諾會火速破案，他悲痛地向弟弟喊話「放心怨恨好好走，剩下的交給我，阿公、阿嬤、叔叔、姪子都交給我」，希望他「安心地跟著眾神佛去修行」，表示會在最後這段短短的車程中，細細回憶兄弟倆的點點滴滴，「最親愛的弟 ，哥哥陪你走最後一程，來世再續兄弟緣」，並附註「#曹家的驕傲#永遠活在我心中」。
網友見文，不約而同留下「節哀」，望警員家屬能堅強度過這一切，「他是一個勇敢的警察，一路好走」、「請節哀，瑞傑卸下任務了一路好走」。
警政署表示，目前已鎖定嫌犯陳偉捷，陳偉捷所騎乘的機車，也在距離案發現場約1.3公里外的土城高中被尋獲，大批警力正全力追緝當中。（編輯：李惠婷）