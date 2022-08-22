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馬鞍颱風發海警機率低！明晚南部轉雨　2大降雨熱區曝光

▲第9號颱風「馬鞍」今日下午生成後，未來將朝西北方移動，中央氣象局預估應不會直接影響台灣，但其外圍環流預計明晚起到後天就會為南部及東南部地區帶來降雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲第9號颱風「馬鞍」今日下午生成後，未來將朝西北方移動，中央氣象局預估應不會直接影響台灣，但其外圍環流預計明晚起到後天就會為南部及東南部地區帶來降雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-22 18:59:352022-08-22 19:00:36

颱風要嘛沒有，一次生成就兩顆！原本位於菲律賓東方海面上及硫磺島附近海面上的熱帶性低氣壓，今（22）日下午2時同步發展成為輕度颱風，在菲律賓東方海面上的第9號颱風中文譯名為「馬鞍」（Ma-on，香港命名，原意為當地山的名字），另一個則是第10號颱風「蝎虎」（Tokage，日本命名，原意為「蝎虎座」）。蝎虎颱風未來將朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響，而馬鞍颱風預計明晚到後天（8/23~8/24）將最接近台灣陸地，中央氣象局預估，由於馬鞍颱風暴風圈範圍不大，加上路徑稍微偏南，應該不會直接影響台灣陸地，也不至於發布海上颱風警報，除非後天下半天颱風進入南海後強度增強、暴風圈稍微擴大，才有機會掃到海上颱風警戒範圍邊緣，氣象局會密切留意。

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▲馬鞍颱風預計未來將從呂宋島北部通過進入南海，氣象局預估強度發展有限，可能維持輕颱登陸中國。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲馬鞍颱風預計未來將從呂宋島北部通過進入南海，氣象局預估強度發展有限，可能維持輕颱登陸中國。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前西北太平洋上有兩個颱風生成，靠近日本東方海面的蝎虎颱風（右）對台灣沒有影響。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前西北太平洋上有兩個颱風生成，靠近日本東方海面的蝎虎颱風（右）對台灣沒有影響。（圖／翻攝中央氣象局官網）
馬鞍颱風目前中心位置在鵝鑾鼻南南東方720公里海面上，以時速9轉16公里速度向西北移動，預估明晚就有機會慢慢通過呂宋島北方、經巴士海峽抵達南海。氣象局預報員林定宜指出，由於目前北方太平洋高壓強度大，馬鞍颱風主要的環流都偏在南方發展，加上陸地破壞增強空間有限，未來應該會維持在輕度颱風的強度，持續朝香港、澳門及中國廣東沿海一帶移動，不會直接影響台灣陸地。

不過林定宜也說，目前仍然不能排除馬鞍颱風通過呂宋島進入南海後，強度可能略微增強、暴風圈範圍擴大，就有機會掃過海上颱風警報邊緣，不過機率大約只有1~2成。但從後天開始一直到週五（8/26），受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門可能有長浪發生，民眾前往海邊活動要注意安全。

今日受到高壓與華中、華南熱帶大陸氣團東移影響，各地依舊相當炎熱，花蓮富源在中午12時30分出現攝氏41.4度高溫，台東金崙也有攝氏39.1度。氣象局表示，明日白天各地依舊維持晴朗炎熱的天氣，大台北地區、花蓮縱谷及台東地區可能有局部37度以上高溫發生機率，持續針對全台16縣市發布高溫資訊，台灣本島只有新竹市、嘉義縣不在高溫警戒範圍內，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。

氣象局高溫資訊指出，明日中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率；台北市、新北市地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；桃園市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣地區、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市地區為黃色燈號。

氣象局表示，明晚起到後天受到馬鞍颱風外圍環流影響，東南部地區及恆春半島將轉為有陣雨或雷雨的天氣，局部地區可能有大雨發生機率，南部、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。林定宜說，週四（8/25）馬鞍颱風登陸中國之後，台灣附近風向轉為西南風影響，中南部地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。週五到下週一（8/26~8/29）各地大多恢復多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部受到海陸風影響，沿海地區有零星短暫陣雨。

▲氣象局發布高溫資訊，明日台灣本島除了新竹市及嘉義縣以外，其餘地區都在高溫警戒範圍內。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局發布高溫資訊，明日台灣本島除了新竹市及嘉義縣以外，其餘地區都在高溫警戒範圍內。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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