馬鞍颱風發海警機率低！明晚南部轉雨　2大降雨熱區曝光

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不過林定宜也說，目前仍然不能排除馬鞍颱風通過呂宋島進入南海後，強度可能略微增強、暴風圈範圍擴大，就有機會掃過海上颱風警報邊緣，不過機率大約只有1~2成。但從後天開始一直到週五（8/26），受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門可能有長浪發生，民眾前往海邊活動要注意安全。
今日受到高壓與華中、華南熱帶大陸氣團東移影響，各地依舊相當炎熱，花蓮富源在中午12時30分出現攝氏41.4度高溫，台東金崙也有攝氏39.1度。氣象局表示，明日白天各地依舊維持晴朗炎熱的天氣，大台北地區、花蓮縱谷及台東地區可能有局部37度以上高溫發生機率，持續針對全台16縣市發布高溫資訊，台灣本島只有新竹市、嘉義縣不在高溫警戒範圍內，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。
氣象局高溫資訊指出，明日中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率；台北市、新北市地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；桃園市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣地區、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市地區為黃色燈號。
氣象局表示，明晚起到後天受到馬鞍颱風外圍環流影響，東南部地區及恆春半島將轉為有陣雨或雷雨的天氣，局部地區可能有大雨發生機率，南部、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。林定宜說，週四（8/25）馬鞍颱風登陸中國之後，台灣附近風向轉為西南風影響，中南部地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。週五到下週一（8/26~8/29）各地大多恢復多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部受到海陸風影響，沿海地區有零星短暫陣雨。