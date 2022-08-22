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名導演遺孀聞艾成、余宛綺死訊　淚喊：一起把不容易放下

▲知名導演明金成（左）遺孀林沛締（右），看到艾成、余宛綺的死訊不禁淚崩。（圖／翻攝自明金成 臉書）
▲知名導演明金成（左）遺孀林沛締（右），看到艾成、余宛綺的死訊不禁淚崩。（圖／翻攝自明金成 臉書）

實習記者黃沛晴/綜合報導

2022-08-22 19:03:06

知名導演明金成指導了多部戲劇作品，其中以《歡喜來逗陣》最受大眾歡迎。今年2月明金成因為心因性休克緊急送醫，經搶救後仍宣告不治，留下了老婆林沛締和一對龍鳳胎兒女。而近日藝人艾成及余宛綺過世的消息，也讓明金成的遺孀林沛締有感而發，暖心表示：「一起把這些不容易慢慢放下，一起把快樂跟健康找回來。」

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▲明金成因心源性休克過世，留下了老婆林沛締和一對龍鳳胎兒女。（圖／翻攝自明金成 臉書）
▲明金成（右）因心因性休克過世，留下了老婆林沛締（左）和一對龍鳳胎兒女。（圖／翻攝自明金成 臉書）
林沛締昨（21）日用明金成的臉書發文，透露自己最近看新聞非常心痛，又勾起心中失去丈夫的難過，她表示：「我能夠明白失去親人的痛苦，更能感受那個煎熬，真的不是可以說過去就過去，特別是發生當下，到真的去接受所有的一切的巨變。」林沛締回憶起當時的煎熬，讓她的眼淚幾乎流光，她說：「我還是沒辦法想像，到底要什麼時候，這一切才真的會過去，我覺得日子好漫長。」

▲林沛締暖心發文，希望給失去親人的朋友們安慰。（圖／翻攝自明金成 臉書）
▲林沛締暖心發文，希望給失去親人的朋友們安慰。（圖／翻攝自明金成 臉書）
直到有一天，林沛締看到一雙兒女以及愛犬都在身邊，一家和樂的畫面讓她頓時想開了，「想起以前我們兩個多麼期待孩子的到來，好不容易生下來，而現在他們也健健康康的就在我眼前對著我笑，雖然身邊少了你，難免還是有些遺憾，但是！冥冥中我還是可以感受到你的愛還在沒有離開，也可以感受到你要我堅強，繼續把這份幸福延續下去，把他們好好養大，這樣在天上的你，也能感到欣慰吧！」

林沛締有感而發，將心路歷程分享到臉書上，希望能帶給有同樣經歷的人們力量，「希望我的堅強，也能帶給現在跟我一樣辛苦的朋友們，一絲絲的安慰，一起把這些不容易慢慢放下，一起把快樂跟健康找回來。」暖心的發文也引來留言區一片溫暖回應，網友紛紛留言替她加油打氣。

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