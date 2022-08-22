中職／陳品捷成「選球機器」　選球提升打擊絕好調

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陳品捷說「火哥」張建銘以及其他的打擊教練都有給他建議以及調整，除了幫助他把球看得更清楚之外，也讓他打擊時更有力量。
目前整季上壘率高達.410的陳品捷，只出賽33場就選到21次四壞保送，陳品捷表示，今年他上場打擊，壘上無人的時候會更有耐心把球看清楚，手感不好的時候也會多看幾顆球，讓自己的眼睛熟悉對球的感覺以及擊球的時機點。
轉隊到味全龍之後，終於慢慢打回自己的價值，陳品捷說前幾年在富邦悍將出賽數較不穩定，可能一場先發沒表現，下一場就要坐板凳，或是幾場比賽表現不好就下二軍，讓他壓力很大，而到了味全龍後，獲得較穩定的出賽機會，也讓他的心情有比較多「安全感」，出賽機會穩定之後，也比較容易找回比賽的感覺。
但是陳品捷在5月多時，因為在賽前練習打擊拉傷側腹肌，確診又禍不單行接連而來，導致他6、7月完全脫離一軍戰線，他說側腹肌拉傷讓他沒辦法訓練，因為連呼吸、走路，甚至睡覺都會痛，這段受傷的時間幾乎都在復健，希望能趕快回到球場上。
才回到一軍不到一個月的時間，在昨天面對樂天桃猿時，首局陳品捷又被觸身球砸到舊傷位置，味全龍總教練葉君璋也在昨天賽後表示，應該會讓他先下二軍觀察，本季坎坷的身體狀況，讓陳品捷本人在昨天賽後也十分無奈。