中職／許峻暘有先發野心　先求下半季跟上球隊

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許峻暘表示，如果可以「哪一個投手不想投先發？」，並開玩笑說「薪水比較多啊」，但也馬上恢復認真態度表示，除了現實面的考量之外，先發的出賽以及調整也比中繼投手規律，但一切都還是遵從教練的安排，以及球隊的需要，自己能做的事情只有把自己準備得更好、更精進自己的能力，相信教練能做出最好的調度。
而在上一場出賽前，本季還沒挨轟的許峻暘，前一場對富邦悍將中繼出賽，卻投了1.2局就接連被辛元旭以及高國麟打出全壘打，單場失4分也是本季新高紀錄，許峻暘坦言，本季是他第一個完整球季，他一直都有在學習、設想狀況不好或是身體開始疲勞時該如何處理，下半季蠻明顯是遇到了，雖然自認身體狀況不差，但球投出來的內容卻跟想像的差很多，還是要想辦法去克服，並吸取經驗，會多詢問球隊中學長以及教練們的意見。
對於第一個一軍完整賽季，許峻暘指出跟二軍最大的不同就是每場比賽的「張力」，二軍的賽事並沒有像一軍密集，自己又是中繼投手，所以幾乎每天都要準備，每天「心都要懸著」，對自己的身心靈都有不同的狀況出現。
許峻暘也說，現在自己還需要累積更多的「上場經驗」，慢慢累積經驗並建立起教練對他的信心，對於下半季的展望，許峻暘表示現在球隊中的氣氛「超好」，一直告訴自己要讓自己的能力以及心態都跟上隊友，不要「掉隊」，不要因為自己的表現影響到球隊，也希望之後的比賽能一直對球隊有穩定的貢獻，並從中吸取一些好的或不好的經驗，成為自己成長的養分。