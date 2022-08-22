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游錫堃「反死」又罵殺警案：一定死刑！高大成1句酸爆他

▲立法院長游錫堃，今受訪針對台南殺警案一事，震怒痛批「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑！」引發外界另類討論。（圖／NOWnews攝影中心）
▲立法院長游錫堃，今受訪針對台南殺警案一事，震怒痛批「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑！」引發外界另類討論。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-08-22 22:15:562022-08-22 22:21:24

台南今（22）日爆出殺警案震驚社會，狠心殺害2名員警的兇嫌，更引起全台人神共憤，也讓立法院長游錫堃罕見震怒「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑」，結果這段話卻意外成為外界焦點。對此，知名法醫高大成就在臉書暗酸「非得要殺到自己人才說：反對死刑，但這一定要判死」。

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台南殺警案爆發後，立法院長游錫堃今日受訪時，一聽到消息也憤怒痛批，「我們的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯竟然敢一下就殺掉兩位警察，我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」沒想到言論一出，讓外界頓時充滿困惑，網路上也不斷在討論。

對此，法醫高大成則在臉書上轉貼新聞表示，「非得要殺到自己人才說『反對死刑，但這一定要判死⋯』，確實不可以奪槍又殺警，不過殺任何一個人，一旦証據確鑿，不管什麼理由，都應該判處死刑，除了正當防衞！」並堅持自己「反廢死」的立場」。

高大成也分享過去自己支持「反廢死」臉書文章，「反廢死 =反費時=不浪費時間與國家資源⋯我做了30多年的法醫，是不可能也不會違背我面對凶殺案當時的情景而去支持廢死！但再重申『必須確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑！』確實是能嚇阻類似犯罪行為的再發率。」

▲法醫高大成。（圖／翻攝高大成臉書）
▲高大成針對游錫堃的言論，暗酸「非得要殺到自己人才說！」（圖／翻攝高大成臉書）
另外，名嘴陳揮文也對於游錫堃的言論感到疑惑，他在今日的廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》更搬出17年前的汐止殺警案為例，「為何拖了十幾年還不槍斃？」不僅希望犯下台南殺警案的嫌犯能盡速落網，更要游錫堃趕緊實現承諾，「游錫堃講的當然要判死刑，而且要快，震懾力要出來」。

在台南殺警案未發生之前，2005年4月10日的汐止殺警案，同樣是震驚社會，2名派出所員警正執行防搶巡邏勤務，簽名巡邏箱時，卻遭到2名王姓兇嫌持刀從背後砍頸，造成1名洪姓員警傷重不治，另一名張姓員警送醫急救。直到2009年最高法院則依強盜殺人罪分別處以死刑和無期徒刑；未料，2017年被處以死刑的兇嫌，聲請再審及停止刑罰執行抗告，被最高法院裁定駁回，但至今仍尚未執行槍決。（編輯：詹鎰睿）

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