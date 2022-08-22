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經濟部技術處助自駕車驗證場域建置 ARTC 赴歐洲車輛測試機構交流

▲ 經濟部技術處助自駕車驗證場域建置 ARTC 赴歐洲車輛測試機構交流
▲ 經濟部技術處助自駕車驗證場域建置 ARTC 赴歐洲車輛測試機構交流

2GameSome - 有車賞

2022-08-22 22:25:00

在經濟部技術處科技專案的的支持下，車輛中心（ARTC）試車場於今年啟用滿20年，試車場的管理團隊於近期遠赴歐洲，至匈牙利 ZalaZONE 試車場與德國 CARISSMA 研究中心，藉由考察國際指標性的智慧車輛測試驗證機構與學術研究單位，並與當地專業技術人員及專家學者深入交流，瞭解國際智慧車輛驗證與測試設施環境的規劃，以精進測試場域的營運管理與應用服務的擴充，作為國內未來整體規劃與後續建置之參考，也預告了 ARTC 試車場的再進化。

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佔地 119 公頃，於 2002 年正式啟用的車輛中心試車場，是國內唯一國際級試車場，場域內具備 12 條專業的測試道，可用來執行車輛零組件、汽機車整車甚至軍用載具等產品的研發測試與法規驗證，提供產業一個完善的開發驗證場域。隨著近年車輛產業的快速發展，車輛中心也持續擴充試車場相關設施與測試設備，並藉由與其他國際級測試場域的互動交流，精進技術能量與試車場營運管理能力。

首站造訪的 ZalaZONE 試車場，係匈牙利政府考量汽車製造業為該國重點發展產業，進而主導建置，預計 2024 年將完成所有工程。考量智慧交通發展趨勢，在規劃設計時即結合了傳統試車場、ADAS 與自駕車場域特色，具備高架道路與智慧城市等多樣情境設施，可適用於傳統車輛、電動車及自駕車的測試，未來可望成為歐盟智慧駕駛系統發展的重點場域。

在德國政府支持下，於德國茵格斯達理工大學 THI ( Technische Hochschule Ingolstadt )設置的 CARISSMA 研究中心，期望透過提升整車主、被動安全系統技術，實現交通零事故願景目標。CARISSMA 設有 8 個實驗室，其中最大特色為設有室內天候環境測試區，透過降雨與造霧設備，可實現擬真及再現性高的天候情境，這也是車輛中心選擇該機構進行參訪取經的主要原因之一。

對台灣車輛產業而言，在電動車與自駕車領域有絕佳契機擺在眼前，車輛中心已超前布局，投入經濟部技術處科技專案「智慧車輛關鍵技術與自動駕駛系統開發計畫」的執行，協助政府規劃能夠回應產業需求的檢測驗證環境建構計畫。未來試車場也將具備可對應全速域及全車種的實車封閉式驗證能量，協助業者產品開發，以符合國際規範，並通過檢測驗證。

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