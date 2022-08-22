▲ 經濟部技術處助自駕車驗證場域建置 ARTC 赴歐洲車輛測試機構交流

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首站造訪的 ZalaZONE 試車場，係匈牙利政府考量汽車製造業為該國重點發展產業，進而主導建置，預計 2024 年將完成所有工程。考量智慧交通發展趨勢，在規劃設計時即結合了傳統試車場、ADAS 與自駕車場域特色，具備高架道路與智慧城市等多樣情境設施，可適用於傳統車輛、電動車及自駕車的測試，未來可望成為歐盟智慧駕駛系統發展的重點場域。
在德國政府支持下，於德國茵格斯達理工大學 THI ( Technische Hochschule Ingolstadt )設置的 CARISSMA 研究中心，期望透過提升整車主、被動安全系統技術，實現交通零事故願景目標。CARISSMA 設有 8 個實驗室，其中最大特色為設有室內天候環境測試區，透過降雨與造霧設備，可實現擬真及再現性高的天候情境，這也是車輛中心選擇該機構進行參訪取經的主要原因之一。
對台灣車輛產業而言，在電動車與自駕車領域有絕佳契機擺在眼前，車輛中心已超前布局，投入經濟部技術處科技專案「智慧車輛關鍵技術與自動駕駛系統開發計畫」的執行，協助政府規劃能夠回應產業需求的檢測驗證環境建構計畫。未來試車場也將具備可對應全速域及全車種的實車封閉式驗證能量，協助業者產品開發，以符合國際規範，並通過檢測驗證。