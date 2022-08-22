▲ WirForce 睽違 2 年 11 月重返花博！Toyota 冠名贊助亞洲最大電競嘉年華年終盛事

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亞洲電競嘉年華 2019 年吸引超過 20 萬參觀人流以及超過百萬的線上觀看人數，並以 18-35 歲年輕族群為主。今年在防疫措施下現場也預計可達 23 萬參觀人流，活力充沛。看準年輕族群的參與度，日系車廠 Toyota 首度冠名 WirForce，希望透過與 WirForce 的合作，傳遞 Toyota 的熱情活力以及深耕年輕市場的決心。
過去Toyota持續跨界經營遊戲市場，包括贊助電競聯賽、打造電競實境秀，更自 2019 年與知名電玩遊戲《跑車浪漫旅(Gran Turismo )》攜手合作舉辦國際電競賽車賽事 GR Supra GT Cup，讓全球各世代玩家都能輕鬆享受賽車與跑車體驗。2021 年更打造全球性賽事「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup」，無論是哪種 GR 車款，在遊戲中都能體驗到。
TOYOTA GAZOO Racing車款 現身 WirForce 盡享操控樂趣
Toyota 首度冠名贊助 WirForce，預計於現場展出帥氣潮流的 GR 車系。TOYOTA GAZOO Racing 車款由專業賽車團隊調校，在傳承過去優良傳統的同時更能賦予駕駛者駕馭自如的操控。此外，若想體驗 Toyota 車款的快感，一般消費者也可趁此機會在 Toyota 攤位上進行《跑車浪漫旅7 (Gran Turismo 7)》排位賽，一次體驗 Toyota 旗下 GAZOO Racing 賽車與跑車，與全球頂尖賽車手一起展開對決。
WirForce 2022 活動資訊
活動日期：2022 年 11 月03 日（四）～11 月 06 日（日）
活動地點：臺北市花博公園（臺北市中山區玉門街一號，捷運圓山站 1 號出口）
活動門票：一般入場免費參觀
主辦單位：就肆電競 4Gamers、原英行銷 InFamous
冠名贊助單位：Toyota
指導單位：體育署、台北市政府、台北市政府產發局、CTESA
合作夥伴：AMD、Intel、Predator 掠奪者、AOC、微星 MSI、圓剛科技 AVerMedia、德商 CHERRY、SEASONIC 海韻電子、酷碼科技、ZOTAC 索泰、白蘭氏、Red Bull、微醺嗑萊兒