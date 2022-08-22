▲ 僅八千人小鎮 黑明根如何成為保時捷 SUV 的家鄉

我是廣告 請繼續往下閱讀

黑明根基地過去是一個佔地 3,800 平方公尺的電腦組裝廠。1997 年間，一群由 260 名保時捷工程師與 40 名福斯工程師組成的新團隊進駐此地，卻沒有任何公司標誌足以讓人辨識他們的身分，就連停車場裡也幾乎沒有保時捷車款，時任產線總監 Klaus-Gerhard Wolpert 更下令，所有工程師都得駕駛其他品牌的 SUV ，以利了解他們即將面對的任務；駕駛保時捷的員工得將車停在隔壁車庫，借此掩護「科羅拉多（Colorado）」專案的原型車。





最高機密：鏡面窗戶與嚴格門禁管理





這座三層樓的建築相當不起眼，也十分安全。辦公室窗戶統一為鏡面防窺材質，地面則全都被圍牆環繞。每位訪客都必須向保全人員進行登記，確保由保時捷的窗口進行接待，沒有人能夠在未受監督的情況下在黑明根基地中四處遊蕩。畢竟這裡正同時進行兩項極機密的創新計畫：打造首款保時捷 SUV ，以及被稱為產品線原則（ The Product Line Principle）的新工作系統。





產品線將車系的完整週期：從概念車、研發、量產、銷售、後勤到停產之間互相配合；其完整定義是讓每條產品線都如一家公司般運作，並且直接向董事會主席報告。Wolpert 表示：「Cayenne 產品線像是一間獨立公司一樣營運，我擁有完整的預算與責任，同時我當時唯一的上級就是 Wendelin Wiedeking（時任保時捷總裁）。」由於同時具備高效率與彈性，這套系統迅速被其他車系所採用：在黑明根由 Cayenne 團隊試營運成功後，1999 年 5 月也被 Carrera 與 Boxster 等跑車車型所應用。





廠房就設在黑明根大廳的一樓，以實用主義為當時主流，前廠長 Karlheinz Bolz 回憶道：「為了在柱子與平台之間安裝設備，我們用剪紙製成車子模型，並將它們來回移動直到我們找到可行的解決方案。」在廠房之上的兩層空間，產線總監 Klaus-Gerhard Wolpert 設置開放式辦公室：「我們把這些空間稱為市場，我不允許員工使用他們自己的印表機，在不同的市場裡只有一個印表機，這代表同事們會不定時地見到面，促進良好互動的工作環境。」為了提供給暫時派駐在此工作的福斯員工理想的工作環境，在當時的黑明根也已經提供彈性工作空間的選擇。





團結力量大：以堅強的團隊精神面對質疑聲浪





Wolpert回憶時表示：「不同於當時就已相當大的魏薩研發中心，Cayenne 團隊因設在黑明根的獨特性，使得成員間擁有更緊密的關係，也使團隊得以團結面對公司中的質疑聲浪。早期不只保時捷俱樂部與 911 的死忠車迷對 SUV 專案抱持保留態度，連許多公司內部員工也是如此。在每個層級，從組裝線的工人到部門主管，都有員工對公司的決策抱持批判看法。」不過隨著時間發展，眾人的態度也有了轉變，Cayenne 獲得突破性的成功，如今更成為保時捷車型家族中不可或缺的一部分。黑明根基地自主工作流程的特色已在公司內部根深蒂固，1998 年加入團隊的年輕工程師 Oliver Laqua，如今已是 Cayenne 的專案經理，他表示：「我們當時的想法遠遠領先業界。當現代所有新創強打著扁平化的組織架構與開放式的專案空間，保時捷早在 1998 年研發Cayenne的時候就已實踐這個觀念了。」





如今，黑明根再度成為保時捷執行劃時代專案的據點。大約 700 名 Macan 產品線的員工正在此研發保時捷的首款純電 SUV，Cayenne團隊則已於2019 年移至魏薩研發中心。



