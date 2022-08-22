▲ JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版 21.9 萬在台上市！

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流行雙指標 生而為潮流定義者 小賈斯汀身為 Vespa 車主與愛好者，在這次聯名特仕版的創作過程中，也親自構思與操刀各項設計細節，完美結合其與Vespa作為流行文化雙指標的實力，將追求自由及創造力的精神，化身為永不熄滅的熱情火焰，完整的呈現在 JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版。全車設計追求極致純白的俐落配色，貫穿車身與所有元素：從純白車色烤漆、頭尾燈飾框、搭配白色縫線的純白坐墊，到手把、12 吋鋁合金輪圈、後照鏡與白化鍍烙車身飾條等，所見之處盡是浩白無瑕；此外，更有象徵熱情火焰的銀白色火焰圖騰，點綴於車頭、車身兩側以及前土除，展現出本次聯名特仕版的鮮明標誌與不凡獨創性，不僅象徵了 Vespa 的經典延續，更是跨世代嶄新潮流的再定義！
本次的聯名特仕版選用人氣車款 Vespa Sprint，具備堅毅鋼製 Vespino 窄版車身，搭配經典帥氣六角形頭燈，並配備符合台灣現行最新七期環保法規的150 cc i-get 引擎，搭載 4.3 吋全彩 TFT 液晶螢幕儀表板，可透過藍芽連接智慧型手機以及車上的 Vespa MIA 多媒體平台系統，顯示手機的來電或是播放歌曲資訊，酷帥造型兼具智慧功能，制霸移動潮流！
年度限定發售搭配專屬配件 打造潮帥白駒趁現在
JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版為今年度限定發售車型，本次聯名企劃更為了這台特仕版打造專屬周邊配件，包含：JUSTIN BIEBER X VESPA 真皮提袋(上有銀白火焰圖騰與聯名logo的設計，可安裝於專屬後書包架上)、全白後書包架、後置物箱、後置物箱架、與後置物箱背靠，也都將會引進台灣，讓你/妳輕鬆打造時尚又實用的潮帥白駒！小賈斯汀於此同時也如火如荼地進行專輯《我的正義／JUSTICE》世界巡迴演唱會，並帶著最新單曲"Honest"強勢回歸，全方面佔領聽覺、視覺、及騎乘快感的沉浸式感官饗宴。想釋放蠢蠢欲動的潮流因子，可洽Vespa 全台授權經銷實體門市，或於Vespa官方商城線上購車。
- 「JUSTIN BIEBER X VESPA Sprint 150 TFT 聯名特仕版」規格表
JUSTIN BIEBER X VESPA Sprint 150 TFT聯名特仕版
引擎形式
i-get四行程單汽缸引擎
燃油配置系統/冷卻方式
電子燃油噴射 強制氣冷
排氣量
155 cc
平均油耗
39.3 km/l
最高速率
95 km/hr
最大馬力
9.2/7750 kW/rpm
最大扭力
12.4/6750 Nm/rpm
前輪懸吊
單搖臂減震筒
後輪懸吊
雙作動液壓減震筒
前輪尺寸
110/70-12"
後輪尺寸
120/70-12”
前輪煞車
前輪ABS碟式煞車
後輪煞車
鼓式煞車
車長
1,870 mm
車寬
695 mm
坐墊高
790 mm
油箱容量
8公升