▲ JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版 21.9 萬在台上市！

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JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版為今年度限定發售車型，本次聯名企劃更為了這台特仕版打造專屬周邊配件，包含：JUSTIN BIEBER X VESPA 真皮提袋(上有銀白火焰圖騰與聯名logo的設計，可安裝於專屬後書包架上)、全白後書包架、後置物箱、後置物箱架、與後置物箱背靠，也都將會引進台灣，讓你/妳輕鬆打造時尚又實用的潮帥白駒！小賈斯汀於此同時也如火如荼地進行專輯《我的正義／JUSTICE》世界巡迴演唱會，並帶著最新單曲"Honest"強勢回歸，全方面佔領聽覺、視覺、及騎乘快感的沉浸式感官饗宴。想釋放蠢蠢欲動的潮流因子，可洽Vespa 全台授權經銷實體門市，或於Vespa官方商城線上購車。





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「JUSTIN BIEBER X VESPA Sprint 150 TFT 聯名特仕版」規格表