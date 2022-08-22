COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版 21.9 萬在台上市！

▲ JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版 21.9 萬在台上市！
▲ JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版 21.9 萬在台上市！

2GameSome - 有車賞

2022-08-22 22:25:00

Vespa 自去年底釋出與流行樂巨星 Justin Bieber 小賈斯汀攜手合作的重磅消息，此跨足兩輪、潮流時尚、與音樂界的曠世聯名計畫，迅速在全球引起話題，同時也吸引了許多台灣 Vespa 車迷朋友的熱切關注。期盼已久，Vespa 總代理太古運通終於宣布「JUSTIN BIEBER X VESPA Sprint 150 TFT 聯名特仕版」正式全台開賣，建議售價新台幣 21.9 萬元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
流行雙指標 生而為潮流定義者 小賈斯汀身為 Vespa 車主與愛好者，在這次聯名特仕版的創作過程中，也親自構思與操刀各項設計細節，完美結合其與Vespa作為流行文化雙指標的實力，將追求自由及創造力的精神，化身為永不熄滅的熱情火焰，完整的呈現在 JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版。全車設計追求極致純白的俐落配色，貫穿車身與所有元素：從純白車色烤漆、頭尾燈飾框、搭配白色縫線的純白坐墊，到手把、12 吋鋁合金輪圈、後照鏡與白化鍍烙車身飾條等，所見之處盡是浩白無瑕；此外，更有象徵熱情火焰的銀白色火焰圖騰，點綴於車頭、車身兩側以及前土除，展現出本次聯名特仕版的鮮明標誌與不凡獨創性，不僅象徵了 Vespa 的經典延續，更是跨世代嶄新潮流的再定義！

本次的聯名特仕版選用人氣車款 Vespa Sprint，具備堅毅鋼製 Vespino 窄版車身，搭配經典帥氣六角形頭燈，並配備符合台灣現行最新七期環保法規的150 cc i-get 引擎，搭載 4.3 吋全彩 TFT 液晶螢幕儀表板，可透過藍芽連接智慧型手機以及車上的 Vespa MIA 多媒體平台系統，顯示手機的來電或是播放歌曲資訊，酷帥造型兼具智慧功能，制霸移動潮流！

年度限定發售搭配專屬配件 打造潮帥白駒趁現在

JUSTIN BIEBER X VESPA 聯名特仕版為今年度限定發售車型，本次聯名企劃更為了這台特仕版打造專屬周邊配件，包含：JUSTIN BIEBER X VESPA 真皮提袋(上有銀白火焰圖騰與聯名logo的設計，可安裝於專屬後書包架上)、全白後書包架、後置物箱、後置物箱架、與後置物箱背靠，也都將會引進台灣，讓你/妳輕鬆打造時尚又實用的潮帥白駒！小賈斯汀於此同時也如火如荼地進行專輯《我的正義／JUSTICE》世界巡迴演唱會，並帶著最新單曲"Honest"強勢回歸，全方面佔領聽覺、視覺、及騎乘快感的沉浸式感官饗宴。想釋放蠢蠢欲動的潮流因子，可洽Vespa 全台授權經銷實體門市，或於Vespa官方商城線上購車。

  • JUSTIN BIEBER X VESPA Sprint 150 TFT 聯名特仕版」規格表

JUSTIN BIEBER X VESPA Sprint 150 TFT聯名特仕版

引擎形式

i-get四行程單汽缸引擎

燃油配置系統/冷卻方式

電子燃油噴射 強制氣冷

排氣量

155 cc

平均油耗

39.3 km/l

最高速率

95 km/hr

最大馬力

9.2/7750 kW/rpm

最大扭力

12.4/6750 Nm/rpm

前輪懸吊

單搖臂減震筒

後輪懸吊

雙作動液壓減震筒

前輪尺寸

110/70-12"

後輪尺寸

120/70-12”

前輪煞車

前輪ABS碟式煞車

後輪煞車

鼓式煞車

車長

1,870 mm

車寬

695 mm

坐墊高

790 mm

油箱容量

8公升

和運租車與 HOT 大聯盟攜手衛武營 推動劇場藝術前進偏鄉

經濟部技術處助自駕車驗證場域建置 ARTC 赴歐洲車輛測試機構交流

WirForce 睽違 2 年 11 月重返花博！Toyota 冠名贊助亞洲最大電競嘉年華年終盛事

僅八千人小鎮 黑明根如何成為保時捷 SUV 的家鄉

我是廣告 請繼續往下閱讀