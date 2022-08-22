獨／台南殺警案！陳嫌突投案喊「不是我」 知情人爆內幕
台南警員凃明誠、曹瑞傑今（22）日上午執勤時，意外遭到歹徒殘忍殺害，事後全台警網都鎖定一位陳姓男子，沒想到晚間陳男竟然突然投案，並再三強調「不是我幹的！」讓外界質疑警方辦案是否中間有出差錯，真兇其實另有其人。而對於陳男突然投案，《NOWnews》記者接獲知情人士爆料內幕，透露陳男一開始沒有馬上出面澄清的原因。
還原事發經過，（22）日上午台南警員凃明誠、曹瑞傑值勤時，因追查歹徒過程中遭到攻擊殺害，而在悲劇發生之後，偵辦員警在殉職警的小電腦發現，最後一筆查詢資料顯示為陳姓男子，因此導致他成為頭號目標，結果鋪天蓋地訊息爆出，讓陳男瞬間成為全民公敵，不僅個人臉書、IG都被起底，連過往經歷也全部被挖出，直到晚間，他才出面投案強調「人不是他殺的」。
而據知情的友人表示，陳男一開始因為感冒在家睡覺，結果起床之後，赫然發現自己成為殺警通緝犯，但一直未出面解釋的原因在於，其過去所犯下的案底，陳男本身已背負3條通緝罪名、也是一名「通緝犯」，在逃的他如果出面，也會隨即被警方逮補，直至事件發酵一整天過後，他被網路聲浪撻伐到受不了，因此選擇出面投案解釋清楚，並強調「人不是他殺的，他當時在家睡覺」。（編輯：張嘉哲）