台南殺警案追緝！嫌犯疑持槍搶超商 警方：身分尚待釐清
22日，台南發生震驚社會的殺警奪槍案，當時民權所2名員警曹瑞傑、凃明誠，於追捕通緝犯時，嫌犯疑似佯裝配合，之後卻持刀刺殺2警，導致2名員警傷重不治，消息傳出後，台南警方立即組成專案小組緝凶，而一開始被警方鎖定的嫌疑人陳姓男子，於22日晚間主動投案，表示並無殺警，只因身背3條通緝才不敢出面說明，但眼見事件越演越烈，只好主動投案。由於陳男拒絕夜間偵訊，因此23日上午警方才能訊問，至於陳男是否涉案，還有待警方進一步釐清。
而22日晚間11時許，台南新營區新進路附近，傳出一起搶劫案，一名頭戴帽子、安全帽、口罩，身穿黑色上衣，背著黑色背包，手掌有包紮傷口的男子，持槍搶劫便利商店，要求店員交出現金，全程不到1分鐘，據了解，該歹徒疑似是殺警案的嫌犯，仔細比對身上的衣服，與殺警嫌犯最後被監視器拍到的穿著相似，隨後，嫌犯騎乘一輛黑色機車，往新營火車站方向逃逸，最後至延平路附近棄車落跑，對此，警方並未證實該男子是否為殺警嫌，僅表示已全力展開追查，歹徒身份還有待調查釐清。
根據初步了解，殺警嫌犯於犯案後，先是騎乘機車逃離現場，之後往安南區土城高中棄車，接著坐計程車回到市區最初的竊車地點，在赤崁樓附近超商購買飲料，因身上疑似有刀傷，又坐公車到台南市立醫院急診室，不過在治療過程中與醫生發生口角，最後未接受治療就自行離開。目前警方正全力展開攔截圍捕，持續追緝中。（編輯：林盈君）