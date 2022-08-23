高溫飆38度！「馬鞍」暴風圈侵台機率曝 今晚2處炸雷雨
中央氣象局指出，今（23）日白天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，各地高溫炎熱，大臺北、花蓮縱谷及臺東有局部37度以上高溫發生的機率，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；今晚至明（２４）日第９號颱風外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部、東部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天台灣受乾熱空氣影響，各地「晴朗酷熱」，北部及東半部仍將出現38度以上「極端高溫」；應慎防「熱傷害」；今晚起恆春半島及花東轉有局部短暫陣雨。各地區氣溫：北部22至38度，中部26至37度，南部26至36度，東部20至39度。
明日、週四（24、25日）受「馬鞍」颱風外圍環流影響；明日東半部及南部降雨明顯，中部、北部仍晴朗偏熱、下午起轉有局部短暫陣雨；週四東半部及南部有局部短暫陣雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨。週三、四局部地區有較大雨勢，應注意，週四各地氣溫略降。
週五、六（26、27日）台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱、水氣多，上半天多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。下週日、一（28、29日）轉微弱東北風，北台氣溫略降，有局部短暫雨，午後中南部山區及部分平地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。
吳德榮指出，最新(23日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號輕颱「馬鞍」在呂宋島東方，未來擦過呂宋島東北端、再朝西北西、經東沙島附近、撲向廣東。「暴風圈侵襲機率圖」則顯示，「輕颱馬鞍」的暴風圈進入台灣鄰近100公里海域的機率不高(約20%)，但是否需要針對巴士海峽發布警報？可以再觀察。第10號輕颱「蝎虎」在日本東南方海面，向北北西轉北北東移動；兩颱相距遙遠、無「雙颱效應」疑慮。（編輯：孫唯容）