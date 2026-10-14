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▲饗食天堂台南西門店、高雄三多店及高雄夢時代店將於11月30日前平日午、晚餐時段加碼供應「碳烤牛小排」與「麵包蟹」。（圖／饗賓集團提供）

南臺灣三門市推出加碼菜色 「碳烤牛小排」與「麵包蟹」吃到飽

台北凱達大飯店「百宴自助餐」推美國風味嘉年華 南方炸雞、煙燻豬腱骨吃到飽

▲台北凱達百宴自助餐於即日起推出「美國風味嘉年華」，也推優惠活動，每人特價999元，享有南方炸雞、烤煙燻豬腱骨等吃到飽。（圖／台北凱達飯店提供）

饗賓集團宣布，國民Buffet「饗食天堂」特別針對南部三間門市推出了地區限定的海陸盛宴！即日起至11月30日，於平日午餐及晚餐時段前往台南、高雄三間門市，可享有額外加碼菜色，此次推出肉質飽滿的「麵包蟹」與香氣逼人的「碳烤牛小排」，僅有台南西門店、高雄三多店以及高雄夢時代店，加值不加價。最低餐價為平日午餐每人928元+10%，就能享麵包蟹、牛小排無限取用。饗賓集團提到，本次推出的地區限定菜色主打海陸雙饗概念，海鮮主角特別精選肉質紮實且飽滿的「麵包蟹」，經過專業蒸煮鎖住原始鮮甜，蟹肉細嫩多汁、蟹香四溢；肉品主角則嚴選鮮嫩「帶骨牛小排」，經高溫炙烤，將豐富肉汁與濃郁肉香完美鎖入其中，表面焦香誘人、大口咬下飽滿多汁。地區限定活動即日起至11月30日止，僅在南部三門市、包含台南西門店、高雄三多店以及高雄夢時代店推出，並限定於平日午餐與平日晚餐餐期供應。饗食天堂餐價為平日午餐每人928元+10%、晚餐1028元+10%。另外飯店buffet也有優惠，台北凱達大飯店旗下buffet「百宴自助餐」即日起至11月30日，推出期間限定主題「秋日饗宴．美國風味嘉年華」，以美式經典料理結合秋季風味，菜色包含南方炸雞、煙燻豬腱骨、濃郁起士通心麵等。同時，即日起至10月30日推出「暑假結束．美味不結束」優惠活動，週一至週四午、晚餐原價每人1298元，優惠價僅需999元(含服務費)，須提前三日預約。