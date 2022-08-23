台南狠殺2警！兇嫌林信吾新竹落網 竟是明德外役監逃犯
台南市員警曹瑞傑、凃明誠在追捕通緝犯時，慘遭割喉殉職，嫌犯林信吾（40多歲）今（23）日清晨4點36分於新竹和欣客運站落網；根據警方初步調查，林信吾因強盜與竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄，怎料，約一周前竟然逃出明德外役監後，隨後涉嫌襲警殺死2名警員。
據了解，林信吾昨天在台南安南區北汕三路狠殺2警後，沿途製造斷點，先前往土城高中棄車，並叫計程車抵達赤崁樓一帶，搭火車到新營站後偷了一部機車，隨後再持槍搶劫超商，並奪取8600元，態度囂張。
根據專案小組調查發現，林信吾搶劫完超商後，再度棄車，並改搭白牌車南下前往高雄，半夜1時再轉搭客運北上前往新竹，警方決定不動聲色在客運新竹站埋伏，今天凌晨4時36分左右，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員，於和欣客運新竹站斜對面的巷弄當場逮捕林信吾。
警方表示，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），至於疑似殺警的兇刀，兇嫌初步辯稱已丟棄；目前全案將朝殺人罪方向偵辦，目前已將人帶回台南市政府警局，以釐清後續案情。（編輯：孫唯容）