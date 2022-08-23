《原子少年》林佳辰、黃文廷脫口喊叔叔？坤達中箭笑噴

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坤達2019年首次與瑞士百年經典腕表TISSOT天梭表合作後便成品牌之友；2020年底見證SEASTAR 1000海星系列腕表全球首發；2021年進階成為品牌首度簽約的台灣區代言人，還為首支代言形象片寬衣入浴。去年才晉升TISSOT天梭表台灣史上第一位代言人，品牌現場宣布今年仍與坤達續約，對於奪下2022年代言，他掩不住笑意直說「非常爽」，還開玩笑要「以身相許」。
猶記去年佩戴PRX 40 205系列金色表款現身的坤達，笑稱「最近開始喜歡金色，不知道是不是年紀到了的關係」，今再度演繹金表看來駕輕就熟，最新釋出的三款代言形象照中，分別以70、80年代復古撞色大學棒球外套，休閒優雅條紋襯衫搭配三眼面盤新款，及帥氣皮衣外套展現狂野個性，讓坤達坦承，最喜歡帥勁皮衣造型，「蠻符合我現在的年紀」。
《原子少年》人氣團「地球」，昨天才由林佳辰、林煥鈞代表出席adidas Oringinals跨界合作發表會，今馬上「長大人」戴上帥表秀出最帥舞姿，由黃文廷代表分享對天梭表的印象，古意地劈頭就說「是我叔叔和佳辰爸爸都會佩戴的品牌」，讓坤達聽了直呼，根本是在暗示他已經是叔叔，無奈接不了話，笑翻全場。
日前才分享懷孕喜訊的主持人海裕芬，頂著孕肚首度在螢光幕前亮相，直說以前坤達現身都是客氣頻頻鞠躬，如今領軍後輩《原子少年》們出席活動，上台都走路有風、自信滿滿。裕芬坦言今天一看到坤達就關心他身體都還好嗎？耳聞《原子少年》行程滿檔、都沒有時間睡覺，透露坤達在後台一見到少年也是關心他們身體情況，笑稱「都是有年紀的前輩才會想聊健康」，讓坤達再度中箭。
穿上綠色復古襯衫的「地球」林佳辰，分享「手中PRX經典酒桶型表殼的湖水綠配色表款，適合推薦給穿著正裝或西裝的人佩戴」；而擁有健康膚色的林煥鈞，推薦午夜藍款式具有神秘氣息，一時口誤形容「表款線條十分流利」，裕芬聞言開玩笑表示「現在年輕人講話用詞都跟我們不太一樣」，讓煥鈞慌張改口「是流線又俐落」，令發表派對現場笑聲不斷。
TISSOT天梭表PRX系列全新推出35mm小表徑中性石英表款，打造全金色與薄荷綠選擇，坤達盡責直說覺得很適合女性佩戴，但被問是否打算和老婆柯佳嬿一起佩戴情侶對表時，雖然脫口而出「對表蠻噁心的」，仍語帶甜蜜表示「就看佳嬿喜歡哪一色」，承諾都可以購入。今年TISSOT天梭表為PRX系列40mm自動機械腕表，藍、黑巧克力紋路面盤款式新增皮製表帶，並全新打造深綠色選擇。同時新增PRX三眼設計自動計時腕表，及PRX 18K玫瑰金腕表高端新款。