逮捕畫面曝光！殺警兇嫌亡命17小時 一抵達新竹就遭逮
台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日追捕通緝犯時，慘遭割喉、雙雙殞命，嫌犯林信吾（40多歲）一路向北逃亡，今（23）日清晨4點36分於新竹和欣客運站落網，隨後更被起底在「明德外役監」服刑，一週前才逃獄，隨後就犯下殺警重案，林信吾逃亡17小時後，在新竹和欣客運站遭逮，當時落網畫面也曝光。
據了解，林信吾因強盜與竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄，一週前逃亡，昨天在在台南安南區北汕三路，遭到曹瑞傑、凃明誠追捕，凃明誠先下車，但被犯嫌以刀子襲擊割喉，並搶奪配槍，還被歹徒勒頸挾持，曹瑞傑試圖開車衝撞林信吾，怎料林信吾竟朝警車連開6槍，最後警車撞到路牌，曹瑞傑下車再被犯嫌以利刃割喉，2人雙雙殉職。
林信吾犯後不停製造斷點，企圖逃避警方追捕，他犯後第一時間，先前往土城高中棄車，並叫計程車抵達赤崁樓一帶，搭火車到新營站後偷了一部機車，隨後再持槍搶劫超商，並奪取8600元。
林信吾搶劫完超商後，再度棄車，並改搭白牌車南下前往高雄，半夜1時再轉搭客運北上前往新竹，由警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員在和欣客運新竹站埋伏。
當時在新竹站下車的僅林信吾一人，今天凌晨4時36分他一抵達新竹，警方一湧而上，將其團團圍住，當場逮捕林信吾，現場起獲警用槍枝及彈匣2個，內含子彈18顆，至於疑似殺警的兇刀，兇嫌初步辯稱已丟棄；警方依殺人罪逮捕，現正帶往台南市政府警察局釐清相關案情。（編輯：孫唯容）