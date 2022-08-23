台股早盤跌逾百點！台積電跌6元 創下兩周以來新低點
美股22日4大指數全面收黑，影響韓股、日股走勢疲弱。台北股市今（23）日早盤跌逾百點，最低來到15092點，權值股台積電下跌6元至504元，失守月均線，創兩周以來新低，今日盤面焦點為生技醫療持續發威，電力供應概念股、車電、航運族群相對抗跌。
美股22日道瓊下跌643.13點，跌幅1.91%，收在33063.61點；那斯達克下跌323.64點，跌幅2.55%，收在12381.57點；標普500下跌90.49點，跌幅2.14%，收在4137.99點；費城半導體下跌109.97點，跌幅3.72%，收在2,843.37點。
台北股市今日以15225開低，早盤跌逾百點，最低一度跌至15092點，權值股台積電下跌6元至504元，失守月均線，創兩周以來新低。其餘權值電子股漲少跌多，聯電早盤跌2%，大立光跌逾1%，鴻海、力積電跌約1%內，聯發科位於平盤上下震盪，世界先進則相對抗跌，早盤一度漲至75元。
近日的資金安全避風港非生技醫療族群莫屬，今日股價持續強強滾，中天、合一早盤強攻漲停板，科妍、泰博漲逾4%；電力供應概念股早盤表現不俗，達能漲逾8%，旭隼、上緯投控漲逾1%，世紀鋼、元晶則漲約1%內；車電概念股走強，康普、美琪瑪、聚和早盤街漲逾1%；散裝航運同樣相對抗跌，貨櫃三雄齊漲，新興、四維航也是漲聲響起。