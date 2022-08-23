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林信吾落網！台南警32字「淚別殉職2警」：學長任務結束

▲抓到了！昨（22）日犯下殺台南2警察的林姓嫌犯，於今日凌晨4點41分於新竹和欣客運站落網。（圖／取自臉書社會事）
▲抓到了！昨（22）日犯下殺台南2警察的林姓嫌犯，於今日凌晨4點41分於新竹和欣客運站落網。（圖／取自臉書社會事）

編輯中心/綜合報導

2022-08-23 09:30:53

台南安平區北汕尾三路昨（22）日驚傳殺警案，兩名員警在執勤過程中遭襲身亡，而嫌犯林信吾一路逃亡，中途還持槍搶劫超商，引起全台國民高度關注，最終林信吾在新竹客運站落網，而台南市政府警察局也於稍早發文慟喊：「明誠學長、瑞傑學長，兇嫌落網，任務結束，請安心您們的親人，我們會盡全力照護。」 

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▲台南殺警案兇嫌新竹落網。（圖／翻攝記者爆料網）
▲警方最終在凌晨4時許於和欣客運新竹站斜對面的巷弄逮補林信吾。（圖／翻攝記者爆料網）
還原整起案發經過，40多歲嫌犯林信吾當時在台南安南區北汕三路，遇到台南市警第二分局民權派出所員警涂明誠、曹瑞傑攔查，疑似在過程中使用假名遭逮補，未料進警車時竟襲警奪槍，狠殺兩名員警。 

林信吾在犯案後開始逃亡，還沿途製造斷點，先是前往土城高中棄車，接著再叫計程車到赤崁樓一帶，之後搭火車於新營車站偷了一部機車，隨後於當天深夜11時許在新營區新進路持槍搶劫超商，接著再度棄車改搭白牌車南下高雄，半夜1時又轉搭客運北上前往新竹，而警方最終在凌晨4時許於和欣客運新竹站斜對面的巷弄逮補林信吾。 

▲台南市兩名員警在追緝歹徒過程中遇襲，送醫搶救無效，不幸殉職。（圖／台南市政府提供）
▲嫌犯林信吾進警車時竟襲警奪槍，狠殺兩名員警。（圖／台南市政府提供）
對此，台南市政府警察局稍早在臉書發文慟喊，「明誠學長、瑞傑學長，兇嫌落網，任務結束，請安心您們的親人，我們會盡全力照護」。而台南市長黃偉哲也轉發台南市政府警察局的貼文表示，「敬愛的弟兄，請安息。家裡的事情，市府會全力照顧」。（編輯：賴禹妡） 


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