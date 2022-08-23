林信吾台南殺警落網！新竹人揪「關鍵疑點」：不該逃到這
台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨天追捕通緝犯時，遭攻擊奪槍，2人全身多處刀傷、割裂傷，送醫後傷重不治，雙雙殉職；嫌犯林信吾（40多歲）犯案後一路往北逃亡近280公里，今（23）日清晨4點36分於新竹和欣客運站落網，消息一出，新竹民眾也在網上發起討論，除了感謝警方外，更直言「新竹城隍爺有保佑，正義伸張」。
警方表示，林信吾在台南安南區狠殺2警後，沿途製造斷點，先前往土城高中棄置機車，並叫計程車抵達赤崁樓一帶，搭火車到新營站後偷一部機車後，再持槍搶劫超商，奪取8600元，隨後改搭白牌車南下前往高雄，半夜1時轉搭客運北上前往新竹，同車的10名乘客和1名司機都不知情，直到林信吾一抵達新竹終點站，警力隨即上前包圍逮補。
消息傳出後，臉書社團「新竹爆料公社」也有民眾發文表示「剛剛在新竹抓到了台南殺警林姓兇嫌！差點就在我們新竹趴趴走，昨晚還在台南搶超商，好加在他一下車就落網，新竹城隍爺有保佑，新竹警方辛苦了，兩位罹難的警察請安息，你們的任務結束了，請一路好走」。
其餘網友也紛紛湧入留言區回應「真的很好奇為什麼會挑新竹」、「一大早就目睹，真的辛苦這些警察了」、「他不知道新竹市的城隍爺很靈驗嗎？還是城隍爺牽引他到新竹來」、「還好沒進到市區」；此外，也有許多新竹網友質疑「為什麼有嫌犯逃獄都沒公開啊？他不該逃到這吧」、「建議監獄的監控管理，是否哪邊有漏洞有待加強，不是責怪，是希望檢討改進」、「是還有很多逃犯沒上報嗎？強盜判7年的，才進去1年多可以轉外役監？」
而針對林信吾為何挑在新竹落腳，根據警方調查，林信吾供稱，自己是漫無目的，來新竹是隨便挑的。（編輯：張志浩）