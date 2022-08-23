Dodge 2024年要推電動車，先展Charger Daytona SRT概念車讓各位欣賞

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Dodge已公布2024年將會推出電動車，而先前則表示Challenger與Charger將只會販售到2023年，至於欲推出的電動車先前只釋出隱約看見身影的車圖，然而就在近日Dodge於Dodge Speed Week活動中，展出Charger Daytona SRT概念車讓大家先行預覽。
美式肌肉車之所以讓人著迷，除了動力和聲浪外就屬車身線條，對此Dodge位保留精神與不讓消費者失望，替Charger Daytona SRT概念車注入1968年初代Charger設計風格，同時也導入Fratzog徽章，在在傳達Dodge對於品牌精神的堅持，及象徵Charger Daytona SRT概念車開創未來。在此設計語言勾勒和搭配21吋輪圈下，Charger Daytona SRT概念車有著熟悉和充滿性能氣勢的樣貌，車頭車尾串穿的燈組除下身形線條也展現電能未來感。
座艙方面Charger Daytona SRT概念車配備16吋數位儀表與12.3吋中央螢幕，另搭配8x3吋抬頭顯示器，讓駕駛不論行進間或控制車輛各項功能都能輕鬆辨識和操作。
動力部分現階段並未透露太多資訊，僅表示Charger Daytona SRT概念車搭載具有800V的Banshee系統，並提供具有換檔體驗的eRupt變速系統及能瞬間增加輸出功率提升加速的 PowerShot功能。由於電動車沒有過於明顯的聲浪，而美式肌肉車愛好者則喜愛震耳欲聾的聲浪，因此Charger Daytona SRT概念車則有配置媲美SRT Hellcat擁有126分貝的聲響。